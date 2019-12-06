الطبيب المعجزة يتصدر نسب المشاهدة الأعلى في تركيا

تصدر مسلسل "الطبيب المعجزة "، الأعلى مشاهدة في تركيا، أمس الخميس ، محققا المركز الأول بقائمة المسلسلات وفقًا لموقع gecce التركي.



وجاء في المركز الثاني مسلسل تشكوروفيا ، بينما جاء فى المركز الثالث مسلسل اليمين، وهو الأمر المتوقع نظرًا لعرضه بشكل يومى على القنوات، وهو ما يقلل من نسب مشاهدته.



مسلسل "الطبيب المعجزة"، مأخوذ من المسلسل الأمريكي The Good Doctor ، و تدور أحداثه حول قصة الجراح الشاب شون ميرفي المصاب بمرض التوحد ومتلازمة أسبرجر، مما يصعب عليه التواصل الاجتماعي.



جدير بالذكر أن المسلسلات التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية، يتقرر على أثرها فرص بقاء المسلسل على الشاشة أو إنهاء عرضه بغض النظر عن نهايته.