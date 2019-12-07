بقيمة 7.5 مليون جنيه.. تسوية مستحقات 7 مصريين عن فترة عملهم بالسعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مستحقات 7 مهندسين مصريين متأخرة كانوا يعملون بإحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، وبلغت إجماليها مليونا و506 آلاف و267 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 7.5 مليون جنيه.





وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة ودعم مشكلة المهندسين السبع لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.





وأشار إلي أنه بمتابعة مشكلة المهندسين السبع علي مدي عام مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض أفاد الملحق العمالى الدكتور ياسر غازي أن المهندسين المتضررين حصلوا علي أحكام تنفيذية بمستحقاتهم ولم تقم الشركة بصرفها، وقد تحرك المكتب العمالي معهم علي 3 محاور منها مخاطبة الخارجية السعودية لتنفيذ تلك الأحكام، والتواصل إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لحث الشركة على صرف مستحقات المهندسين أو صرفها من صندوق الأزمات المودع به بعض أموال الشركة، فضلا عن القيام بزيارة الشركة نفسها لعرض الموضوع وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها وفقا للقانون والقرارات الصادرة من المحكمة التنفيذية.



