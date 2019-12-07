ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بقيمة 7.5 مليون جنيه.. تسوية مستحقات 7 مصريين عن فترة عملهم بالسعودية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية مستحقات 7 مهندسين مصريين متأخرة كانوا يعملون بإحدى الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بالمملكة، وبلغت إجماليها مليونا و506 آلاف و267 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 7.5 مليون جنيه.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة ودعم مشكلة المهندسين السبع لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهم ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأشار إلي أنه بمتابعة مشكلة المهندسين السبع علي مدي عام مع مكتب التمثيل العمالي بالرياض أفاد الملحق العمالى الدكتور ياسر غازي أن المهندسين المتضررين حصلوا علي أحكام تنفيذية بمستحقاتهم ولم تقم الشركة بصرفها، وقد تحرك المكتب العمالي معهم علي 3 محاور منها مخاطبة الخارجية السعودية لتنفيذ تلك الأحكام، والتواصل إدارة الأزمات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة لحث الشركة على صرف مستحقات المهندسين أو صرفها من صندوق الأزمات المودع به بعض أموال الشركة، فضلا عن القيام بزيارة الشركة نفسها لعرض الموضوع وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقها وفقا للقانون والقرارات الصادرة من المحكمة التنفيذية.

وعلي مدار عام كامل من التواصل علي المحاور الثلاثة تم صرف مستحقات المهندسين السبع ، وقدموا جزيل شكرهم وامتنانهم لمكتب التمثيل العمالي ممثلا لوزارة القوى العاملة المصرية، لما قام به من دعم كامل وتواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية على مدار عام كامل حتى حصولهم على حقوقهم المالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تحصيل 478 ألف جنيه مستحقات مصرية بالسعودية

التمثيل العمالى: طبيبة مصرية تحصل على 285 ألف جنيه مستحقاتها بالسعودية

ترشيحاتنا

بعد دخوله مسوعة جينيس.. رسالة مؤثرة من تامر حسنى لزوجته

تامر حسني يدخل موسوعة جينيس بعد تحطيم الرقم أكثر من الضعفين.. فيديو

آخر فرصة لـ محمد عمر مع العياط أمام البدرشين

بجيبة قصيرة وبلوزة دانتيل.. إطلالة هنا الزاهد فى عيد ميلاد كريم فهمى.. صور

لإطلالة جذابة.. الكاروهات تسيطر على موضة شتاء 2020 ..صور

دعاء التحصين من الحسد والعين والسحر .. 4 أدوية ربانية للوقاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار فى عيد ميلاده

مقشة ولبس عامل نظافة أحدث طرق التسول بالشرقية.. مسئول يعرض عليه وظيفة والأخير يرفض.. صور

جذابة وأنيقة.. 20 صورة تكشف عن إطلالات بسمة في عيد ميلادها