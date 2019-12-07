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رياضة

ليفربول يحرج بورنموث وسط جمهوره بهدفين .. وكعب محمد صلاح الابرز فى الشوط الاول ..فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:54 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
إنتهت أحداث الشوط الاول بتقدم ليفربول علي بورنموث بهدفين دون رد ، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا علي ملعب فيتنس فيرست فى الجولة الـ16 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

وبدء ليفربول بالضغط المتواصل علي وسط بورنموث لإدراك هدف مبكر.

واستطاع محمد صلاح أن يشكل أول خطورة في المباراة بعدما صوب كرة من حدود منطقة الجزاء تجاه القائم البعيد في الدقيقة السادسة لكن الحارس كان في الموعد واستطاع أن يمسك بالكرة.

وجاء هدف التقدم لليفربول فى الدقيقة 35 عن طريق تشامبرلين بعد تلقيه كرة طويلة ويسددها من لمسة واحدة "فيرست تايم " لتسكن الشباك علي الفور .

وأضاف ليفربول الهدف الثاني فى الدقيقة 44 عن طريق كيتا بعد تمريرة رائعه من محمد صلاح بالكعب لينفرد كيتا بالمرمي ويسددها بقوة لتسكن الشباك .

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى قطار ليفربول لدهس بورنموث، من أجل تحقيق الفوز الخامس عشر له هذا الموسم والسابع على التوالي، لتأمين صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وخاض الريدز 15 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وحقق الفوز في 15 مباراة، بينما تعادل مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد.
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