بعد خسارته من مانشستر يونايتد.. مورينيو: نمت في مركز التدريب

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه أمضى ليلته في مقر التدريبات التابع لناديه، بعد خسارته أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتولى مورينيو مهمة تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي، عقب يوم واحد من إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من تدريب الفريق، في أول منصب يتولاه البرتغالي منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر 2018.





وشهدت مباراة الأربعاء الماضي، عودة مورينيو إلى ملعب "أولد ترافورد" ليتلقى خسارته الأولى في قيادة "السبيرز" بهدفين مقابل هدف، بعد الفوز أمام وست هام يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأولمبياكوس اليوناني بنتيجة 4-2 في الجولة الخامسة من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وفي تصريحات تسبق خوضه مباراة المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، ضد بيرنلي، قال مورينيو بشأن ما قام به بعد الخسارة أمام يونايتد" لقد نمت هنا، في مركز التدريب، بقيت هنا، لم أذهب إلى المنزل".





وتابع" في الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي، ما الذي كنت أقوم به؟ بيرنلي، في إشارة الى التحضير للمباراة المقبلة".





وأضاف البرتغالي" تحليل بيرنلي، محاولة تنظيم الحصة التدريبية، محاولة تنظيم الاجتماع التحضيري للمباراة، اختيار اللقطات التي ستعرض أمام اللاعبين لتقديم الصورة الأكثر وضوحًا عن أسلوب لعب بيرنلي، هذه هي الطريقة التي يجب بها العمل مع كرة القدم".



