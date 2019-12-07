تحليل| ارتفاعات مرتقبة في أسعار الذهب خلال 2020

قال جون لوكا مدير التطوير لدى ثبنك ماركتس للأسواق إن ارتفاع أسعار الذهب لمنطقه ١٤٨٠ دولارا يعود إلى التوترات السياسية والمفاوضات التجارية الي يعيشها العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



وأوضح لوكا في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الصعود الأخير للذهب بسبب تصريح ترامب عن احتمالية الوصول لاتفاق تجاري مع الصين بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 بعدما كانت الأسواق تتوقع أن ترى الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.



أضاف: يأتي ذلك بعد توقيع ترامب لقانون يؤيد تظاهرات هونج كونج و طلب الصين إلغاء فرض الضرائب علي السلع الصينية.



وتوقع لوكا استمرار صعود الذهب لمنطقه ١٤٨٨ دولارا وبتجاوزها يصبح مستهدف ١٥٠١ دولار في مرمى البصر على المدى المتوسط.



وبتوقع مدير تطوير الاعمال لدى ثينك ماركتس المزيد من الارتفاعات وتحقيق قمم جديدة خلال العام الجديد حيث تكون ١٦١٠ دولارات قمة الذهب المنتظره في خلال عام ٢٠٢٠.