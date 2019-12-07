ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تحليل| ارتفاعات مرتقبة في أسعار الذهب خلال 2020

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:58 م
جون لوكا
جون لوكا
Advertisements
محمد صبيح
قال جون لوكا مدير التطوير لدى ثبنك ماركتس للأسواق إن ارتفاع أسعار الذهب لمنطقه ١٤٨٠ دولارا يعود إلى التوترات السياسية والمفاوضات التجارية الي يعيشها العالم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وأوضح لوكا في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الصعود الأخير للذهب بسبب تصريح ترامب عن احتمالية الوصول لاتفاق تجاري مع الصين بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 بعدما كانت الأسواق تتوقع أن ترى الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.

أضاف: يأتي ذلك بعد توقيع ترامب لقانون يؤيد تظاهرات هونج كونج و طلب الصين إلغاء فرض الضرائب علي السلع الصينية.

وتوقع لوكا استمرار صعود الذهب لمنطقه ١٤٨٨ دولارا وبتجاوزها يصبح مستهدف ١٥٠١ دولار في مرمى البصر على المدى المتوسط.

وبتوقع مدير تطوير الاعمال لدى ثينك ماركتس المزيد من الارتفاعات وتحقيق قمم جديدة خلال العام الجديد حيث تكون ١٦١٠ دولارات قمة الذهب المنتظره في خلال عام ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحليل | مستقبل أسعار الذهب بعد أكبر خسائر أسبوعية في 3 سنوات

الذهب العالمى يرتفع بفعل بيانات ضعيفة من الصين تكبح الشهية للمخاطرة

لقد حذرناكم.. الصين تهدد الولايات المتحدة بـ رسالة حرب مشفرة

الذهب يستقر وسط مخاوف من تأجيل إبرام اتفاق تجارة أمريكى صينى

الذهب يستقر عند 1471 دولارا للأونصة

بسبب الأسهم الأمريكية.. تراجع أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

فيديوجراف | تفاصيل قصة زواج درة ونور الشريف

فيديوجراف | تفاصيل خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة في مباراة الهلال السوداني

منى فاروق تغازل جمهورها في أحدث ظهور على إنستجرام

خلال ايام.. شاهد تفاصيل التعديل الوزاري الجديد

سيد عبد الحفيظ يغرم ثنائي الأهلي

بعد رقصها فى الشارع | فيديو جريء لـ ندى الكامل يثير الجدل من جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازيمبي يهزم زيسكو الزامبي 2-1 ويتصدر مجموعة الزمالك

بالصور.. "الوحوش الزجاجية" في الإسكندرية المسرحي العربي

رياضيون عن تكريم السيسي .. شكرا للرئيس على دعمه أصحاب الإنجازات .. صور