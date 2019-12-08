حدث ليلا.. قطر تتبرأ من الإخوان.. مظاهرة شعبية بسبب محمد رمضان.. وصالح جمعة خارج الأهلي



وزعم بن عبد الرحمن بأن قطر لم تدعم الإسلام السياسي إبان ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.



ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن صورا جديدة عبر الأقمار الصناعية أظهرت نشاطا في موقع اختبار لدى كوريا الشمالية، والذي كان قد تم تفكيكه سابقا. وزعم بن عبد الرحمن بأن قطر لم تدعم الإسلام السياسي إبان ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011. كيم يبدأ الحرب.. كوريا الشمالية تجري تجربة في موقع لإطلاق الصواريخ

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن صورا جديدة عبر الأقمار الصناعية أظهرت نشاطا في موقع اختبار لدى كوريا الشمالية، والذي كان قد تم تفكيكه سابقا.



وكشفت الصور التي حصلت عليها "سي إن إن"، عن أن كوريا الشمالية قد تستعد لاستئناف المحركات التي تستخدم لتشغيل قاذفات الأقمار الصناعية والصواريخ البالستية العابرة للقارات في موقع زعم الرئيس دونالد ترامب أنه تم تفكيكه بعد قمة سنغافورة التي عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفقا للخبراء الذين حللوا الصورة.



نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات "تويتر" فيديو له أثناء التفاف الجمهور حوله . وكشفت الصور التي حصلت عليها "سي إن إن"، عن أن كوريا الشمالية قد تستعد لاستئناف المحركات التي تستخدم لتشغيل قاذفات الأقمار الصناعية والصواريخ البالستية العابرة للقارات في موقع زعم الرئيس دونالد ترامب أنه تم تفكيكه بعد قمة سنغافورة التي عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفقا للخبراء الذين حللوا الصورة. مظاهرة شعبية فى الهرم .. محمد رمضان ينشر فيديو مع جمهوره فى الشارع

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات "تويتر" فيديو له أثناء التفاف الجمهور حوله .



وعلق على الفيديو قائلًا : "الحمد لله اليوم وسط أهلي وجمهوري الغالي أهل الهرم" .



نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة صابرين، بعد خلعها للحجاب.

وأكدت بوسي شلبي، أن صابرين ستحل ضيفة على برنامجها خلال الفترة القادمة، وظهرت صابرين بإطلالة مميزة فى الصورة.



أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي الزمالك يترقب فسخ صالح جمعة لتعاقده مع الأهلي حتى يحصل على خدمات اللاعب. وعلق على الفيديو قائلًا : "الحمد لله اليوم وسط أهلي وجمهوري الغالي أهل الهرم" . إطلالة تخطف الأنظار.. صابرين فى أول ظهور بعد خلع الحجاب

نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة صابرين، بعد خلعها للحجاب.وأكدت بوسي شلبي، أن صابرين ستحل ضيفة على برنامجها خلال الفترة القادمة، وظهرت صابرين بإطلالة مميزة فى الصورة. الزمالك يترقب .. صالح جمعة خارج النادي الأهلي

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي الزمالك يترقب فسخ صالح جمعة لتعاقده مع الأهلي حتى يحصل على خدمات اللاعب.



وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غير مقتنع بإمكانيات صالح جمعة وبالتالي اللاعب عندما يشعر بأن المدير الفني غير مقتنع به يخرج عن تركيزه بشكل أكبر".



قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي المتوج مؤخرا ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، إنه سعيد للغاية بالتكريم الذى حظى به من جانب، الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي غير مقتنع بإمكانيات صالح جمعة وبالتالي اللاعب عندما يشعر بأن المدير الفني غير مقتنع به يخرج عن تركيزه بشكل أكبر". طوكيو يا شوقي .. هذا ما قاله الرئيس السيسي لـ غريب.. فيديو

قال شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي المتوج مؤخرا ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، إنه سعيد للغاية بالتكريم الذى حظى به من جانب، الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف شوقي غريب خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»: "سعيد بهذا التكريم خاصة، أنه جاء من جانب الرئيس، الذى كرمنا بالنيابة عن الشعب المصري بأكمله"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، طالبه بتحقيق إنجاز متميز بأولمبياد طوكيو 2020.



قال كامل الوزير وزير النقل، إن الشركات الصينية حدد سعر المتر المسطح في مجلسي النواب والوزراء بـ 2200 دولار من الشركات الصينية وفي باقي المباني الحكومية 1850 دولار ولكننا رفضنا. وأضاف شوقي غريب خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي، هانى حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»: "سعيد بهذا التكريم خاصة، أنه جاء من جانب الرئيس، الذى كرمنا بالنيابة عن الشعب المصري بأكمله"، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، طالبه بتحقيق إنجاز متميز بأولمبياد طوكيو 2020. بدل انتقال 2000 جنيه شهريا .. كامل الوزير يوضح آليات نقل الموظفين لـ العاصمة الإدارية

قال كامل الوزير وزير النقل، إن الشركات الصينية حدد سعر المتر المسطح في مجلسي النواب والوزراء بـ 2200 دولار من الشركات الصينية وفي باقي المباني الحكومية 1850 دولار ولكننا رفضنا.



وأضاف كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الشركات المصرية تعمل في العاصمة الإدارية على مباني مجلس الوزراء والنواب بـ 1100 دولار والمباني الوزارية 900 دولار للمتر".







