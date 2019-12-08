بعد إصابة الشيف علاء الشربيني | تعرف على أسباب انسداد الشرايين

تعرض اليوم الشيف علاء الشربيني مقدم برنامج "أحلى أكلة " على شاشة ON E إلى وعكة صحية بسبب انسداد الشرايين.



يصاب الإنسان بانسداد الشرايين عندما يضيق جدران الشرايين ويقيد تدفق الدم السليم إلى القلب، وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى نوبة قلبية أو الموت.



نشر موقع " health line " أبرز أسباب الإصابة بانسداد الشرايين لنتجنبها ونتمكن من الوقاية منها، حيث يعد الحفاظ على الوزن، وتناول الأكلات الخالية من الدهون من أبرز الطرق التي يجب إتباعها للوقاية من الإصابة بانسداد الشرايين، ومن شأنها أن تعزز من صحة الإنسان.



• أبرز أسباب الإصابة بانسداد الشرايين



- التدخين .

- الأكلات السريعة غير الصحية المشبعة بالدهون.

- عدم ممارسة الرياضة وقلة النشاط البدني.

- السمنة وزيادة الوزن.

- التعرض للضغوط النفسية والتوتر.



جدير بالذكر أنه يمكن لإنسداد الشرايين أن يتطور بشكل مفاجئ إذا اجتمع أكثر من سبب للإصابة به، فعلى غير المتوقع أكثر معدلات الإصابة بانسداد الشرايين تكون بين الشباب .

