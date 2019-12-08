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أخبار العالم

سعد الحريري يكشف عن موقفه من تولي رئاسة وزراء لبنان مجددا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن موقف رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري من تشكيل الحكومة الجديدة، عقب انسحاب سمير الخطيب من الترشح للمنصب.

وذكرت قناة "الجديد" أن الحريري مصر على موقفه بألا يتولي رئاسة الوزراء مجددا، وأنه قال: "ليس أنا بل أحد غيري".

واستقبل الحريري سمير الخطيب في بيت الوسط (مقر الحكومة) عقب لقاء الأخير بالمفتي.

وكان رجل الأعمال سمير الخطيب أعلن انسحابه من الترشيح لمنصب رئيس وزراء لبنان عقب لقائه مع مفتي لبنان .

وقال الخطيب إن مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​عبد اللطيف دريان،​ أبلغه بأن اتصالاته ومشاوراته مع أبناء الطائفة أفضت للتوافق على تكليف ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة.

وأضاف: "تشرفنا بلقاء المفتي واستمعنا لإرشاداته وتوجيهاته وحكمته بالمرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، وتم التأكيد على تعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية".

واوضح ان المفتي يدعم سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض ويدعم دوره العربي والدولي.

وتابع: "علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وعليه سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه من سماني وأنا له شاكر على هذه الثقة بالنسبة لي".
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