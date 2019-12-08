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أخبار البلد

أول تعليق من الحكومة على واقعة الاعتداء الوحشي على مصري في الكويت

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
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سعيد العربي
في استجابة سريعة لما ورد إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من أنباء عن تعرض شاب مصري مقيم بدولة الكويت، للاعتداء من قِبل شخصين بالضرب؛ بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية بالكويت، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، مع أسرة الشاب المصري "م . ك"، ويبلغ ٢٢ عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، لأسرة الشاب المصري، عن أسفها لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم إلى أن السلطات الكويتية قامت بالتحريات، والإجراءات اللازمة، وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن السفارة المصرية لدى الكويت، تتابع الأمر عن كثب أولًا بأول، مشيرة إلى أن ممثلًا عن السفارة المصرية زار "الشاب" في مستشفى مبارك الكبير التي يتلقى بها العلاج، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة والفائقة حتى يتم شفاؤه.

وقدمت والدة ووالد الشاب المصري، الشكر إلى السفيرة نبيلة مكرم على تواصلها معهما، مؤكدين أن نجلهما يتلقى الرعاية الفائقة من المسئولين بالمستشفى، معربين عن سعادتهما لشعورهما بأن وطنهما مهتم بشأنهم.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للسلطات الكويتية لسرعة متابعة الحادث وثقتها في قدرة وزارة الداخلية على ضبط الجناة، معبرة عن تقديرها للمستشفي لما يقدمه من رعاية فائقة للشاب المصري.

وكانت وزارة الهجرة تلقت أنباء عن تعرض مواطن مصري مقيم في دولة الكويت، إلى حادث، واعتدى عليه شخصان بالضرب بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية الكويتية، ما أدى إلى إصابته ثم لاذا بالفرار، وتم نقل الشاب المصري إلى مستشفى مبارك الكبير لتلقي العلاج اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية الكويتية مجهوداتها للقبض على الجناة.

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