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بين الناس

مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة يناشد التموين لإعادة تشغيل بطاقته.. صور

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:47 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن إبراهيم فتح الله عبد الحميد فتح الله الفقى، المقيم فى قرية عبد الباعث الفقى مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به .

وقال فى رسالته: أعانى من شلل بيدى اليمنى وساقى اليسرى، وأعيش فى منزل والدى بقرية عبد الباعث الفقى التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فوجئت بوقف بطاقة التموين بسبب استهلاك كهرباء مرتفع، وهناك ما يثبت من شركة الكهرباء عن وجود عداد بإسمى لديها.

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعادة عمل بطاقة التموين الخاصة به نظرا لعدم إمكانية العمل بسبب الإعاقة واحتياجه للمواد التموينية .

للتواصل مع الشاكى 01017197043

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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