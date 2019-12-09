مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة يناشد التموين لإعادة تشغيل بطاقته.. صور

شكا المواطن إبراهيم فتح الله عبد الحميد فتح الله الفقى، المقيم فى قرية عبد الباعث الفقى مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به .



وقال فى رسالته: أعانى من شلل بيدى اليمنى وساقى اليسرى، وأعيش فى منزل والدى بقرية عبد الباعث الفقى التابعة لمحافظة كفر الشيخ، فوجئت بوقف بطاقة التموين بسبب استهلاك كهرباء مرتفع، وهناك ما يثبت من شركة الكهرباء عن وجود عداد بإسمى لديها.



وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإعادة عمل بطاقة التموين الخاصة به نظرا لعدم إمكانية العمل بسبب الإعاقة واحتياجه للمواد التموينية .



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