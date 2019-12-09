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أخبار العالم

سبوتنيك: سوخوي 35 روسية تعترض مقاتلات إسرائيلية فوق سوريا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
سوخوي 35
سوخوي 35
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أ ش أ
اعترضت طائرات روسية من طراز سو- 35 في جنوب سوريا مقاتلات إسرائيلية، يعتقد أنها كانت تخطط لشن سلسلة من الغارات الجوية على قاعدة T4 "مطار تياس، المعروف أيضًا باسم تيفور، أكبر قاعدة جوية عسكرية في سوريا".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن تقرير ورد في بوابة avia.pro الروسية: "الحادثة كانت خطيرة للغاية، حيث تم رصد مقاتلات إسرائيلية في جنوب سوريا وتم إرسال المقاتلات الروسية لاعتراضها".

وقالت المصادر إن المقاتلات الإسرائيلية تراجعت بعد إقلاع مقاتلتين من طراز سو- 35 من قاعدة حميميم.

ولم ترد أي تعليقات رسمية على هذه التقارير سواء من قبل روسيا أو من إسرائيل أو من سوريا.

وفي 20 من الشهر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قصف طائراته عشرات من الأهداف العسكرية لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية بما في ذلك صواريخ أرض- جو ومقرات ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية.
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