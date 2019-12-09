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رياضة

رئيس بدرجة إنسان.. محمود الخطيب مسيرة حافلة تضاف إلى سجلات رؤساء النادي الأهلي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:04 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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حسام الحارتي
حقق محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية، جائزة جديدة منحت له إنسانيا من قبل كافة الجماهير المصرية والعربية والإفريقية لمواقفه التي تثبت إنسانيته واحترامه للجميع يوما تلو الآخر .

وحرصت مؤسسة روزاليوسف على تكريم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء الحالي ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، وأهدته وسام الاحترام؛ تقديرًا لمسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات وحجم عطائه الكبير للنادي الأهلي وللرياضة المصرية لاعبا وإداريا .

ويعد محمود الخطيب من الشخصيات الرياضية المرموقة رياضيا وأخلاقيا طوال مسيرته الرياضية على الرغم من تعرضه لانتقادات كثيرة وبألفاظ خارجة ولكنه يظل صامتا ويلجأ إلى الأساليب القانونية من أجل الحصول على حقوقه القانونية ليثبت للعالم أنه رجل المواقف والاحترام وينال حبا كثيرا في قلوب كافة الجماهير المصرية باختلاف الانتماءات الكروية.

وعقب استضافة الدولة المصرية لبطولة أمم إفريقيا في عام "2019" وقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف "، على رئيس النادي الأهلي "محمود الخطيب "، باختياره سفيرا لبطولة أمم إفريقيا تقديرا لتاريخه الحافل ونال اعجاب الكثيرين من محبي الكرة المصرية والإفريقية.

ويوما تلو الآخر يحظى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمكانة خاصة لدى عشاق القلعة الحمراء ولكافة الجماهير، خصوصا في ظل مواقفه المتكررة التي تنال اعجاب سفراء كرة القدم على مستوى العالم، حيث أصبح محمود الخطيب حديث الوسائل الإعلامية مؤخرا ،عقب نزوله إلى ملعب السلام خلال لقاء النادي الأهلي ونظيره الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا للاستماع إلي شكاوي جماهير المارد الأحمر على الرغم من تعرضه لوعكة صحية ، لينال إعجاب الجماهير و يلقب برئيس الانسانية والمبادئ الكروية .

ولم يكتف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتلك الجوائز بل منح العديد من الجوائز الرياضة طوال مسيرته ليصبح الرئيس المثالي في ادارة احد أعرق الاندية الأفريقية ويضاف إلى سجلات رؤساء القيم والمبادئ الذين تولوا رئاسة النادي الأهلي على مدار التاريخ .

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