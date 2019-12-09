مصلحة الري تستجيب لأحمد موسى.. تنظيف مصرف بحلوان من القمامة في 24 ساعة.. فيديو

قال محمد السعدي رئيس مصلحة الري، تعليقا على انتشار القمامة بمصرف منطقة منشية عبد الناصر بـ حلوان، إنه يجب توعية المواطنين بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة وليس في المجاري المائية .



وأضاف محمود السعدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" علينا توعية المواطنين وتغيير السلوك البشري للحفاظ على المجاري المائية".



وتابع محمود السعدي:" سيتم تطهير المجرى المائي في حلوان وخلال 24 ساعة سيتم تطهيرها بالتنسيق والترتيب مع الحي لحل الأزمة".



أكمل محمود السعدي:" سننقل معدات إزالة القمامة والمخلفات من مصرف منشية عبد الناصر بحلوان، ووزارة الري متواجدة ومهندسيها في كل مكان، والتغطية هي البديل الأمثل لمنع تواجد المخلفات".

