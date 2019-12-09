احذر.. مرض السكري يتسبب في ضعف السمع

هناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، وهو ما قد يحدث مشكلة صحية في السمع، فهناك علاقة بين فقدان السمع وارتفاع مستويات السكر في الدم.



وتشير الدراسة التى نشرت في مجلة ” Annals of Internal Medicine” إلى أن مرضى السكري هم أكثر عرضة مرتين لضعف السمع من الأشخاص الذين لديهم مستويات طبيعية لسكر الدم ، ومع ذلك فإن عملية فقدان السمع بطيئة.



وتوضح نتائج الدراسة أيضًا أن الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل مرض السكر يعانون من ضعف في السمع بنسبة 30 % مقارنة بمرضى السكري، وفقًا للباحثين في هذه الدراسة ، يتسبب مرض السكري في تلف الأعصاب والأوعية الدموية في الأذن الداخلية، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع.



وذكرت الدراسة الأنواع الشائعة لفقدان السمع المحتمل أن يعاني منها مرض السكري، فيعتبر ضعف السمع الحسي العصبي من أكثر أنواع فقدان السمع شيوعًا التي قد يعاني منها مريض السكري، ويحدث هذا النوع من فقدان السمع عندما تتلف أعصاب الأذن الداخلية ولا تنقل الإشارات إلى المخ.