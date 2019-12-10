ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاد محمود العسيلي.. قصة سيلفي الواسطة وكيف تخطى الأزمة؟

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
محمود العسيلي
محمود العسيلي
Advertisements
سعيد فراج
يوافق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، عيد ميلاد المطرب محمود العسيلي، إذ يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ37، وهو صاحب أشهر أزمة في تاريخ الوسط الفني، والشهيرة إعلاميًا بأزمة «سيلفي الواسطة»، التي تحولت إلى كوميكس شهير عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر.

تعود الأزمة إلى شهر يوليو الماضي، حينما تعرض محمود العسيلي لهجوم شرس، بعد انتشار مقطع فيديو قصير له من أحد حفلاته، يظهر فيه وهو يرد على واحد من جمهوره طلب التقاط سيلفي معه، ليجيبه قائلًا: «حضرتك معاك واسطة أو حاجة أو جامد جدًا مثلا»، ليجيبه المعجب قائلًا: «بحبك»، ليرد العسيلي عليه: «يعني بتحبني وكل الناس دي بتكرهني .. مش لو اتصورت مع حضرتك لازم اتصور مع كل الناس دي .. صح ولا أنا غلطان؟».

وتدارك محمود العسيلي، الأزمة بعدها وقدم اعتذارًا رسميًا على ما صدر منه، إذ قال عبر حسابه على "إنستجرام: «أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تمامًا في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا آسف مرة تانية».

وتابع محمود العسيلى: «النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور 3 مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف أغني، فللأسف قلتله كده بحسن نية وكل الكلام ده مش باين في الفيديو. اعتذار».

وأضاف محمود العسيلى: «بعتذر لكل الناس اللي اتضايقت وأتمنى إني أكون عرفت أوضح الموقف».

وبعدها بـ أشهر قليلة، أحيا محمود العسيلي، حفل زفاف معجبة به، حيث سافر لها إلي بنها لإحياء حفل الزفاف وقدم عددا كبيرا من الأغاني، وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع العريس والعروس وجميع الحاضرين لتوثيق لحظات الفرحه.

وحدث ذلك بعدما علقت الفتاه على أغنيته «إنتي وأنا» عند طرحها على حسابه بموقع تويتر، قائله: «لا لا مش عارفة محبوش والله ومش عارفة مستناش الأغنية، طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي»، ليفاجئها العسيلي برده، قائلا: «وليه متحبنيش بس، فرحك عندي خلاص».

Advertisements

ترشيحاتنا

هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال.. الإفتاء تجيب

التراجع عن إلغائها.. موعد إطلاق قناة الزمالك

مفاجأة.. إيفانكا ترامب تتورط في علاقة مع أشهر جاسوس بريطاني

بالقفطان.. أحدث إطلالة لـ درة مع صديق العمر.. صور

خناقة حريمي.. سائقة تقطع شعر راكبة طلبت منها خفض صوت الموسيقى| فيديو

موديل تثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي بجمالها.. تعرف من هي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام