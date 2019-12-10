في عيد ميلاد محمود العسيلي.. قصة سيلفي الواسطة وكيف تخطى الأزمة؟

يوافق اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، عيد ميلاد المطرب محمود العسيلي، إذ يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ37، وهو صاحب أشهر أزمة في تاريخ الوسط الفني، والشهيرة إعلاميًا بأزمة «سيلفي الواسطة»، التي تحولت إلى كوميكس شهير عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل عدة أشهر.



تعود الأزمة إلى شهر يوليو الماضي، حينما تعرض محمود العسيلي لهجوم شرس، بعد انتشار مقطع فيديو قصير له من أحد حفلاته، يظهر فيه وهو يرد على واحد من جمهوره طلب التقاط سيلفي معه، ليجيبه قائلًا: «حضرتك معاك واسطة أو حاجة أو جامد جدًا مثلا»، ليجيبه المعجب قائلًا: «بحبك»، ليرد العسيلي عليه: «يعني بتحبني وكل الناس دي بتكرهني .. مش لو اتصورت مع حضرتك لازم اتصور مع كل الناس دي .. صح ولا أنا غلطان؟».



وتدارك محمود العسيلي، الأزمة بعدها وقدم اعتذارًا رسميًا على ما صدر منه، إذ قال عبر حسابه على "إنستجرام: «أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تمامًا في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة. أنا آسف مرة تانية».



وتابع محمود العسيلى: «النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور 3 مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف أغني، فللأسف قلتله كده بحسن نية وكل الكلام ده مش باين في الفيديو. اعتذار».



وأضاف محمود العسيلى: «بعتذر لكل الناس اللي اتضايقت وأتمنى إني أكون عرفت أوضح الموقف».



وبعدها بـ أشهر قليلة، أحيا محمود العسيلي، حفل زفاف معجبة به، حيث سافر لها إلي بنها لإحياء حفل الزفاف وقدم عددا كبيرا من الأغاني، وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع العريس والعروس وجميع الحاضرين لتوثيق لحظات الفرحه.



وحدث ذلك بعدما علقت الفتاه على أغنيته «إنتي وأنا» عند طرحها على حسابه بموقع تويتر، قائله: «لا لا مش عارفة محبوش والله ومش عارفة مستناش الأغنية، طب مش هنجيب واسطة علشان يجي فرحي»، ليفاجئها العسيلي برده، قائلا: «وليه متحبنيش بس، فرحك عندي خلاص».



