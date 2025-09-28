الأنبا ميخائيل يصلي عشية عيد الصليب بدير برسوم العريان بالمعصرة

صلى نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة، عشية عيد الصليب بدير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، بمشاركة مجمع كهنة الإيبارشية، ومكرسات الدير، والكشافة، والشمامسة، وجموع كبيرة من الشعب.

تضمنت فقرات العشية:

• رفع بخور عشية بحضور خورس شمامسة الإيبارشية.

• عرض لفريق كشافة الإيبارشية.

• فقرة كورال التسبيح، التي قدمت مجموعة من التراتيل الروحية، بينها ترانيم لشفيع الإيبارشية القديس الأنبا برسوم العريان، بالإضافة إلى ترنيمة خاصة بقانون الإيمان.

وألقى نيافة الأنبا ميخائيل كلمة عن فضيلة الاحتمال، مؤكّدًا ارتباطها بالصليب والباب الضيق، وأهمية رؤية الله وسط الضيقات، مشيرًا إلى أن احتمال المشقات هو حمل للصليب وراء المسيح.