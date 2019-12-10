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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يسلم محافظ القدس قرارا يمنعه من العمل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:18 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أ ش أ
سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث قرارا صادرا عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 شهور.

وقالت مصادر فلسطينية إن القرار شمل منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس.

وكانت مخابرات الاحتلال قد اقتحمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته القرار واستدعته للتحقيق في معتقل "المسكوبية".
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