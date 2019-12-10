ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي: سنضرب غزة عاجلًا أو آجلًا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:25 ص
غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية
Advertisements
محمد علي
توعد مسئول أمني إسرائيلي، نظرائه الفلسطينيين بعملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، لا لشيء بحسبه إلا لتعزيز الردع، ومطالبة حركة حماس بالتعامل بفعالية مع المنظمات الصغيرة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي، إنه لن يكون هناك خيار سوى الشروع في عملية لتعزيز الردع بضرب غزة؛ لأنه و"بالنظر إلى التصعيد في الجنوب وفي ظل الأزمة السياسية، سيتعين على الطبقة السياسية قريبًا أن تقرر ما إذا كانت ستزيد من وتيرة الرد العسكري على حماس أو منحها مزايا اقتصادية لقطاع غزة، في ظل استمرار شن هجمات صاروخية".

وأضاف المصدر العسكري الذي لم يكشف عن هويته، أن المستوى السياسي يواجه الآن تعقيدا من سؤال: هل نشن عملية واسعة النطاق، أو السعي إلى ترتيبات طويلة الأجل".

وتقدر مؤسسة الأمن الإسرائيلية، بحسب موقع (واللا) العبري، أن حماس تسعى إلى ترتيبات طويلة الأمد مع إسرائيل ولا تريد اشتباكًا عسكريًا مع الجيش الإسرائيلي.

قال المسئول الأمني: بالتالي فإن حماس أيضًا لم تنضم إلى القتال أثناء عملية “الحزام الأسود”، لكن في الوضع الحالي، فإن المستوى السياسي ليس مستعدًا لقبول إطلاق الصواريخ.

وأشار الموقع العبري إلى أن قادة الأمن في إسرائيل تقدموا بعدة مقترحات لتهدئة قطاع غزة، منها “بناء مناطق صناعية مشتركة، خط الجهد العالي من شأنه أن يحسن بشكل كبير ساعات الكهرباء في قطاع غزة بأكمله، وزيادة من مساحة الصيد، وتصدير البضائع ومغادرة العمال للعمل في إسرائيل”، منوها إلى أن “كل ذلك يخضع لالتزام حماس بالهدوء الكامل. وكل هذا، خطوة على الطريق لعملية ترتيبات طويلة الأجل”.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اغتيال بهاء أبو العطا.. 150 صاروخا على إسرائيل.. إعلان الطوارئ وفتح الملاجئ والمخابئ.. بيان عاجل من جيش الاحتلال ورئيس الأركان.. ونتنياهو وليبرمان يعلقان على العملية

غزة تقاوم القصف.. نتنياهو أعلن الحرب حتى يشكل الحكومة بعد فشله مرتين.. المقاومة ضربت تل أبيب بـ 260 صاروخا.. إصابة 41 إسرائيليا والمئات بالمخابئ.. وتوقعات باستمرار التصعيد عدة أيام

الردع لم يعد قائماً.. ماذا قال السياسيون في إسرائيل عن التصعيد في غزة؟

5 أيام من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.. استشهاد 8 فلسطينيين من عائلة واحدة.. جوتيرش يطالب بالتحقيق.. القصف بواسطة صواريخ أمريكية.. وحماس والجهاد يتحدان ضد الاحتلال

هذه هي التحديات التي تواجه الشاباك في تنفيذ الاغتيالات داخل غزة

جيش إسرائيل انهزم.. الاحتلال يسعى لتسوية مع فصائل غزة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل أبو العريف.. من هو الفنان الشاب ابن غريب محمود؟

طلعت مصطفى العقارية رقم 1.. ولماذا؟

هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال.. الإفتاء تجيب

بالقفطان.. أحدث إطلالة لـ درة مع صديق العمر.. صور

فوائد صلاة الضحى.. وكيف ومتى نصليها

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

AdvertisementS

في ذكرى رحيل أبو العريف.. قصة وفاة غريب محمود المأساوية

ستاد الأهلي .. موعد انسحاب النادي من اتفاقية حق الانتفاع بـ ملعب السلام

تريند الفن | حكاية زوجة أحمد الفيشاوي مع محمد رمضان.. ابنة سعد الصغير تخطف الأنظار بجمالها.. وفاة مأساوية لـ غريب محمود

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

أول ظهور | جوهرة بعد الفيديو الإباحي.. طارق العريان بعد طلاقه من أصالة.. محمد عبده بعد شائعة وفاته

بـ جيب قصير.. شبيهة ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

مرض قاسي يحرم سيدة من لمس زوجها والتعامل مع الناس

الباز: يطالب بتحقيق في واقعة الهجوم على مسلسل ممالك النار بإذاعة القرآن الكريم | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رولزرويس فانتوم مصفحة للبيع ب 54.5 مليون جنيه.. صور

شاهد.. سعر خيالي لـ فستان سيرين عبد النور فى دبى.. تعرف على قيمته

عصرية وأنيقة.. شاهد إطلالات حليمة بولند في عيد ميلادها