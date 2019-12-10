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وداعا سمير سيف..«صباح البلد» ينعي المخرج الراحل..فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
سمير سيف
سمير سيف
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آيات أحمد
نعى برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، المخرج الكبير سمير سيف، والذى وافته المنية مساء أمس الاثنين.

ورحل عن عالمنا مساء الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يناهز الـ٧٢ عامًا، بأزمة قلبية مفاجئة، حيث إنه كان يمارس الإخراج وتدريس فنونه في الجامعات الأجنبية العاملة في مصر خلال الأسبوع الماضي، ويمتاز تاريخ سيف السينمائي بالكثير من الإنجازات والسمعة الطيبة داخل مصر وخارجها.

وقد بدأ حياته الفنية بإخراج فيلم "دائرة الانتقام" عام ١٩٧٦، ثم "قطة على نار" بعده بعام وذلك مع البطل الشاب نور الشريف، وحقق بهما شهرة واسعة منذ البداية، واستمر في إخراج الأفلام الهادفة ذات المضمون، وقدم في عام ١٩٧٨ فيلم "إبليس في المدينة"، وبعده بعام قدم فيلم "المتوحشة".


ويعد سمير سيف واحدا من كبار مخرجى السينما المصرية وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد كبير من كبار الفنانين وكان لها صدى مدويا، ووصلت أعماله الفنية إلى 200 عمل.

وظل الدكتور سمير سيف لآخر حياته يمارس الإخراج ويدرسه في معهد السينما ومعظم الجامعات الأجنبية العاملة في مصر.
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