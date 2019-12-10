وش الخير تحتفل باليوم العالمى للمعاق فى مكتبة مصر..صور

نظمت ناهد فكرى المنسق العام لمبادرة وش الخير حفلا خاصا احتفالا باليوم العالمى للمعاق وذلك فى مكتبة مصر .





شمل الحفل العديد من الفقرات الغنائية قام بأدائها المشاركين من الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى أجواء سادتها البهجة .





و يصادف 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.





يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.





كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.