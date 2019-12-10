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منوعات

فشل بيع فستان الأميرة ديانا في مزاد علني .. صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:47 م
صدى البلد
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أحمد شريف
فشل مزاد علني، اليوم، في بيع ثوب الأميرة ديانا الأزرق الشهير الذي رقصت به مع الممثل "جون ترافولتا" في البيت الأبيض .

وكانت الأميرة الراحلة ديانا أبهرت مشاهير هوليود عندما ارتدت ثوبها الأزرق، في مأدبة عشاء رسمية في عام 1985 ، عندما صورت وهي ترقص بتلك المناسبة.

وبيعت اغلب فساتين الأميرة ديانا المعروضة بالمزاد معاد فستانها الأزرق الشهير و الذي عرض بقيمة 48 ألف جنيه استرليني من قبل مشتريه السابقين الذين اشتروا بملغ 200 ألف جنيه استرليني في عام 2013.
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