فشل بيع فستان الأميرة ديانا في مزاد علني .. صور

فشل مزاد علني، اليوم، في بيع ثوب الأميرة ديانا الأزرق الشهير الذي رقصت به مع الممثل "جون ترافولتا" في البيت الأبيض .



وكانت الأميرة الراحلة ديانا أبهرت مشاهير هوليود عندما ارتدت ثوبها الأزرق، في مأدبة عشاء رسمية في عام 1985 ، عندما صورت وهي ترقص بتلك المناسبة.



وبيعت اغلب فساتين الأميرة ديانا المعروضة بالمزاد معاد فستانها الأزرق الشهير و الذي عرض بقيمة 48 ألف جنيه استرليني من قبل مشتريه السابقين الذين اشتروا بملغ 200 ألف جنيه استرليني في عام 2013.