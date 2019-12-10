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حوادث

تاجرة أفيون وحشيش.. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:23 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة المتهمة "أمينة.س" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بترويج مخدرى الأفيون والحشيش بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى و حسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار و مجدى شكرى.


وأسندت النيابة للمتهم "أمينة.س"، ربة منزل، تهمة حيازة مخدرى الأفيون والحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة نصر أول.

ترجع الواقعة بتلقى قسم مدينة نصر بلاغ بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة وبتفتيشها تم العثور على المواد المخدرة، وبمواجهتها اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
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