اضرار تناول الفيتامينات اثناء الدورة الشهرية .. هذه المكملات تسبب التسمم

اضرار تناول الفيتامينات اثناء الدورة الشهرية، تتوقف على الجرعة التى يتم تناولها حيث إن تناول الفيتامينات بجرعات عالية يسبب تغيرات فى الهرمونات فضلا عن إصابة الجسم بصدمة والتي يمكن أن تؤثر على الدورة الشهرية، لذلك سنتعرف فى سياق التقرير التالى اضرار تناول الفيتامينات اثناء الدورة الشهرية وما أفضل الفيتامينات التى يتم تناولها دون وجود آثار جانبية.



اضرار تناول الفيتامينات اثناء الدورة الشهرية



هناك بعض الفيتامينات التي نتناولها، يكون لكل منها آثارها الجانبية، كتأثير جانبي شامل ، فإن معظم مكملات الفيتامينات يمكن أن تسبب الغثيان أو الصداع، كما يمكن أن تسبب الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على جرعة عالية من فيتامين (ج) أو الكالسيوم المعدني أو الحديد مزيدًا من عدم الراحة والإمساك في البطن وفى المقابل أيضا تحدث عدة مشكلات فى الدورة الشهرية عند نقص فيتامينات معينة فى الجسم لذلك فإن اضرار تناول الفيتامينات اثناء الدورة الشهرية تتضمن مايلي:-



1- فيتامين د



أشارت العديد من الدراسات الى أن تناول فيتامين د اثناء الدورة الشهرية بجرعات تزيد عن 50000 وحدة دولية فى اليوم لعدة أسابيع أو أشهر يؤدى إلى آثار جانبية سامة نتيجة فرط كالسيوم الدم والتى تشمل التعب، والضعف العام، وفقدان الشهية، والبولوريا والجفاف ، والإمساك، والغثيان، والتقيؤ، والارتباك، وصعوبة التركيز، والتهيج ، والنعاس ، والغيبوبة.



2- مكملات الكالسيوم



أشارت الدراسات إلى أن مكملات الكالسيوم وفيتامين د بالإضافة إلى علاج الميتفورمين يساهم بشكل كبير فىالحصول على نتائج أفضل ضمن متلازمة تكيس المبايض بما في ذلك انتظام الدورة الشهرية والإباضة فمن المستحسن استخدام هذه الاستراتيجية العلاجية للمرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د)، إلا أن تلك الدراسات أكدت أن فيتامين (د) والكالسيوم علاج غير آمن لبعض الحالات.



3- بالنسبة للحديد



ينصح الأطباء دائما بعد تناول المكملات التعويضية للحديد اثناء الدورة الشهرية إلا أنه ينصح بتناول المزيد من اللحوم والأسماك، وخاصة اللحوم الحمراء، إلى نظامك الغذائي خلال دورتك الشهرية.



4- يتسبب تناول جرعات زائدة من فيتامين (ج) الإمساك وعدم الراحة لذلك ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج حيث يساعد جسمك على امتصاص الحديد، مما يساعد على منع فقر الدم ومن بين تلك الأطعمة (الفلفل الأحمر والأخضر، والكيوي، والفراولة، والبروكلي، وعصير الطماطم)



مصدر المعلومات ncbi وhelloclue وhowtoadult.