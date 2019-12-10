توقف أربع أعوام بسبب الرعاية.. تعرف على تاريخ كأس العالم للأندية منذ نشأته

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2019 في نسختها السادسة عشرة، والتي تستضيفها قطر غدًا الأربعاء وحتى 22 من نفس الشهر.



وأسفرت القرعة عن الكثير من المباريات النارية والمنتظرة في البطولة التي تلعب سنويًا على مستوى الأندية بين أبطال القارات الكبرى.



ويُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.



وتُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظرًا للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات أخرى لا تُعطي اهتمامًا كبيرًا بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الكبرى والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.



وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، ففي عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة باسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونميبول الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي تنظيم مونديال الأندية.



وأُقيم كأس العالم للأندية لأول مرة بشكله الجديد في 2000 ولم تقم بين 2001 و2004 بسبب انهيار شريكة الفيفا التسويقية توقفت أقيمت البطولة من جديد سنة 2005 و حتى الآن واستضاف البطولةَ البرازيل واليابان والإمارات والمغرب.