دوري أبطال أوروبا.. ليون يهاجم بـ ديباي.. ولايبزج بـ بولسن.. تعرف على تشكيل الفريقين





أعلن ناديا أولمبيك ليون الفرنسي، ولايبزج الألماني، عن التشكيلة الرسمية لهما في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وجاءت التشكيلة كالتالي:أولمبيك ليون: لوبيز - تيتي - أندرسن - ديناير - رافائيل - مينديز - توسارت - ليريلر - ديباي - عوار - ديمبليلايبزج: جولاشي - كلوسترمان - موكيلي - أوبامينكو - ساراشي - نكونكو - حيدارا - ديمي - فورسبيرج - ويرنر - بولسنويتصدر لايبزيج صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه ليون وزينيت كلًا منهما بـ7 نقاط ويتذيل بنفيكا الترتيب برصيد 4 نقاط.