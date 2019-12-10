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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. ليون يهاجم بـ ديباي.. ولايبزج بـ بولسن.. تعرف على تشكيل الفريقين

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن ناديا أولمبيك ليون الفرنسي، ولايبزج الألماني، عن التشكيلة الرسمية لهما في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة كالتالي:

أولمبيك ليون: لوبيز - تيتي - أندرسن - ديناير - رافائيل - مينديز - توسارت - ليريلر - ديباي - عوار - ديمبلي

لايبزج: جولاشي - كلوسترمان - موكيلي - أوبامينكو - ساراشي - نكونكو - حيدارا - ديمي - فورسبيرج - ويرنر - بولسن

ويتصدر لايبزيج صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويليه ليون وزينيت كلًا منهما بـ7 نقاط ويتذيل بنفيكا الترتيب برصيد 4 نقاط.

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