اشتغلت معاه وأنا نجمة مصر الأولى.. نبيلة عبيد تكشف قصة حذف يوسف شاهين لقبها من تتر فيلم الآخر ورد فعلها.. فيديو

قام موقع صدى البلد بجولة مصورة داخل منزل النجمة نبيلة عبيد بالدقي، وأجرى حوارا مطولا مع نجمة مصر الأولى، فتحت خلاله صندوق ذكرياتها الفنية والشخصية.



تميز منزل نبيلة عبيد بالديكور العصري الأنيق، الذي لا تغيب عنه اللمسات الجمالية، وتزينه مجموعة من الجوائز التي حصلت عليها، فضلا عن مجموعة من صورها الشخصية، والعديد من شخصياتها الفنية.



وكشف الفنانة نبيلة عبيد عن حقيقة غضبها من المخرج الراحل يوسف شاهين بعد أن حذف من تتر فيلمها "الآخر" لقب "نجمة مصر الأولى" الذى اعتادت أن يسبق اسمها على التترات، حيث أكدت أنها لم تغضب على الإطلاق من هذا الأمر.



وقالت إنها لم تتحدث معه فى هذا الأمر مطلقًا، فقد كان له رؤية فى هذا القرار.



وأضافت: "أنا اشتغلت مع يوسف شاهين وأنا نجمة مصر الأولى، وأعمالى التالية لفيلم "الآخر" حملت اللقب ذاته، لذا حين أراد "شاهين" أن يحذف اللقب، لم أتناقش معه، فقد كان لا يرغب في أن يضع هذا اللقب على عمل من إخراجه".



وأوضحت أنها لم تناقش الأمر، لأنها منذ البداية وافقت على العمل للتعلم من مدرسة يوسف شاهين.