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اقتصاد

الحكومة تخفض إيراداتها من الغرامات لـ 101 مليون جنيه في أول شهرين من الموازنة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:22 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
انخفضت حصيلة التعويضات والغرامات ضمن إيرادات الموازنة العامة الي 101 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي اغسطس من العام المالي الحالي مقابل 143 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق له بفارق تراجع قدره 42 مليون جنيه.

أضاف تقرير صادر عن وزارة المالية أن حجم التحويلات الاختيارية سجلت 26 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي اغسطس من العام المالي الجاري مقابل 89 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق له. 

ووصلت حصيلة الإيرادات المتنوعة الي 8.543 مليار جنيه مقابل 3.33 مليار جنيه في أول شهرين من موازنة العام المالي السابق.
 
‌وبلغت أرصدة التحويلات الجارية نحو 7.7 مليار جنيه في يوليو وأغسطس مقابل 1.9 مليار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق .
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