محافظ الشرقية يكلف بتفعيل دور لجان المتابعة على المدارس لضبط نسب حضور التلاميذ

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات العاملين بمدرسة الشهيد أحمد فؤاد بكر الثانوية الصناعية بالزقازيق بزيارة صباح اليوم لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي والتأكد من تواجد هيئة التدريس والعاملين بمقر عملهم والالتزام بمواعيد العمل المحددة .



تفقد المحافظ الفصول المدرسية والمعمل، مشددًا على ضرورة إستفادة الطلاب من الحصص المدرسية المقدمة لهم لتقديم خريج بمواصفات تتلائم مع إحتياجات سوق العمل



أكد محافظ الشرقية أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم ويسعى بنوعياته المختلفه لتحقيق قوى عاملة لخدمة خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل .



وبالإطلاع على سجل الحضور والإنصراف تبين عدم تواجد 10 من العاملين بالمدرسة الأمر الذي يخل بالعملية التعليمية ، وكذلك عدم قيام مسئول سجل الحضور بالتسديد أمامهم بالغياب ، ليقرر المحافظ إحالة الواقه للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال المقصرين في أداء عملهم .



وجه محافظ الشرقية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة على المدارس لضبط نسب حضور التلاميذ والمعلمين والتأكد من إنتظام سير العملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.