بيحث إنشاء منطقة صناعية.. القائم بأعمال السفارة الروسية تزور قناة السويس

زارت سفيتلانا سوبوفا القائمة باعمال سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، مدينة بورسعيد بالدعوة الموجهة من المحافظة حيث التقت اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد .



وأشاد الطرفان بمستوى العلاقات الاستراتيجية، التي تربط بين روسيا ومصر حيث تم تبادل وجهات النظر حول المزيد من الخطوات من أجل تطوير التعاون الثنائي المتعدد الأوجه، بما في ذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس وذلك وفقا للبيان الصادر عن سفارة روسيا بالقاهرة.



هذا واشتركت سفيتلانا سوبوفا في حفل افتتاح ساحة ستالينغراد بعد ترميمها حيث يمثل النصب التذكاري رمزا للتاريخ المجيد للمدينتين الباسلتين فولجوجراد (ستالينغراد سابقا) وبورسعيد.



وفي إطار الزيارة الى بورسعيد، زارت القائمة بأعمال سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة سفيتلانا سوبوفا المنطقة الصناعية في جنوب بورسعيد حيث أجرت جولة ميدانية بمصنع الشركة البورسعيدية للأسماك الذي يمد السوق المصرية بالمنتجات السمكية العالية الجودة وكذلك مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ٥٨ مصنع وتفقدت مصنع إيدج للملابس الجاهزة.



واستكمالا لجولتها زارت سفيتلانا سوبوفا مصنع كابسى للدهانات الذي يُعرف عالميا.