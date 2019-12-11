اهم الأخبار.. أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسي خلال منتدى أسوان للسلام والتنمية.. أزمة إذاعة القرآن الكريم مع مسلسل ممالك النار

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. الرئيس السيسي: المحفل جسر مصر الجنوبي إلى قارتها.. وأفريقيا نجحت في صياغة أجندة التنمية 2063
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وألقى كلمة عبر فيها عن ترحيب مصر بضيوفها، وأكد أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون مع أشقائها بدول القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والسلم والأمن.
أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة
بدأت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
فيديوجراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في أعمال منتدى أسوان للسلام
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
ألقى الرئيس، كلمة عبر فيها عن ترحيب مصر بضيوفها، وأكد أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون مع أشقائها بدول القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والسلم والأمن.
موجز السوشيال ميديا | محمد صلاح يرقص باليه | صورة نادرة لـ جوهرة في عمر 5 سنوات
فى إطار الخدمات المختلفة التى يقدمها "صدى البلد"، نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر.
جريئة ومثيرة | إطلالات تكشف جمال فريال يوسف بعيد ميلادها
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة فريال يوسف والتي أكملت اليوم عامها ال39 ، فهي من مواليد 11 ديسمبر 1980 وقد بدأت مشوارها الفني عام 1996 .
متهمة بلا دليل.. تفاصيل أزمة إذاعة القرآن الكريم مع مسلسل ممالك النار وخالد النبوي
أثير في الأيام الماضية من خلال صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تتهم إذاعة القرآن الكريم بمهاجمة مسلسل ممالك النار من خلال انتقاد السيناريو والتسلسل التاريخي، والفنان خالد النبوي.
رسميا .. كارتيرون يستبعد عبدالله جمعة وشيكابالا من مباراة الزمالك وبيراميدز
استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الثنائى محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة من قائمة مباراة الزمالك التى ستخوض مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غدٍ الخميس.
الأحد المقبل | آخر فرصة لقبول تظلمات التموين
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية نوفمبر الماضي.
غدا.. الجزائريون يختارون الرئيس في انتخابات حاسمة ومصيرية
يستعد أكثر من 24 مليون جزائري للتوجه إلى صناديق الاقتراع، غدا الخميس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الجزائرية في ظل ظروف سياسية صعبة تمر بها البلاد.
بينهم حاخامان يهوديان.. 4 قتلى بهجوم استهدف مقصف يهودي في أمريكا
قُتل 6 أشخاص بينهم شرطي أمريكي وحاخامين يهوديين اثنين ومدني آخر، برصاص مسلحين اثنين تحصنا داخل مقصف يهودي في مدينة جيرسي المتاخمة لنيويورك، قبل أن تُجهز الشرطة عليهما.
سفير الإمارات: علاقتنا مع مصر استراتيجية ونستهدف بناء مصالح مشتركة
أكد جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية أن الإمارات تطمح إلى إقامة علاقات حكومية و خاصة و مصالح مشتركة مع مصر، حيث إن البلدين يتمتعان بعلاقات استراتيجية وصداقات وشراكة قائمة على روابط سياسية واقتصادية واجتماعية فالهدف بناء مصالح مشتركة تقوم على محورين أساسيين تعاون تنموي وتعاون تجارى.
خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.. الرئيس السيسي: المحفل جسر مصر الجنوبي إلى قارتها.. وأفريقيا نجحت في صياغة أجندة التنمية 2063
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وألقى كلمة عبر فيها عن ترحيب مصر بضيوفها، وأكد أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون مع أشقائها بدول القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والسلم والأمن.
أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسي خلال فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة
بدأت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
فيديوجراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في أعمال منتدى أسوان للسلام
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الأربعاء، أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
ألقى الرئيس، كلمة عبر فيها عن ترحيب مصر بضيوفها، وأكد أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون مع أشقائها بدول القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والسلم والأمن.
موجز السوشيال ميديا | محمد صلاح يرقص باليه | صورة نادرة لـ جوهرة في عمر 5 سنوات
فى إطار الخدمات المختلفة التى يقدمها "صدى البلد"، نقدم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر.
جريئة ومثيرة | إطلالات تكشف جمال فريال يوسف بعيد ميلادها
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة فريال يوسف والتي أكملت اليوم عامها ال39 ، فهي من مواليد 11 ديسمبر 1980 وقد بدأت مشوارها الفني عام 1996 .
متهمة بلا دليل.. تفاصيل أزمة إذاعة القرآن الكريم مع مسلسل ممالك النار وخالد النبوي
أثير في الأيام الماضية من خلال صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تتهم إذاعة القرآن الكريم بمهاجمة مسلسل ممالك النار من خلال انتقاد السيناريو والتسلسل التاريخي، والفنان خالد النبوي.
رسميا .. كارتيرون يستبعد عبدالله جمعة وشيكابالا من مباراة الزمالك وبيراميدز
استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الثنائى محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله جمعة من قائمة مباراة الزمالك التى ستخوض مواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غدٍ الخميس.
الأحد المقبل | آخر فرصة لقبول تظلمات التموين
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر 2019، والتي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية نوفمبر الماضي.
غدا.. الجزائريون يختارون الرئيس في انتخابات حاسمة ومصيرية
يستعد أكثر من 24 مليون جزائري للتوجه إلى صناديق الاقتراع، غدا الخميس، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الجزائرية في ظل ظروف سياسية صعبة تمر بها البلاد.
بينهم حاخامان يهوديان.. 4 قتلى بهجوم استهدف مقصف يهودي في أمريكا
قُتل 6 أشخاص بينهم شرطي أمريكي وحاخامين يهوديين اثنين ومدني آخر، برصاص مسلحين اثنين تحصنا داخل مقصف يهودي في مدينة جيرسي المتاخمة لنيويورك، قبل أن تُجهز الشرطة عليهما.
سفير الإمارات: علاقتنا مع مصر استراتيجية ونستهدف بناء مصالح مشتركة
أكد جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية أن الإمارات تطمح إلى إقامة علاقات حكومية و خاصة و مصالح مشتركة مع مصر، حيث إن البلدين يتمتعان بعلاقات استراتيجية وصداقات وشراكة قائمة على روابط سياسية واقتصادية واجتماعية فالهدف بناء مصالح مشتركة تقوم على محورين أساسيين تعاون تنموي وتعاون تجارى.