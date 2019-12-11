الأول فى السعودية.. مهرجان البحر الأحمر السينمائي يكشف عن جوائزه المالية

تواصل إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالنسخة الأولى.



ويرحب المهرجان بمشاركة الأفلام العربية الطويلة والقصيرة، ويستقبل أفلاما عربية قصيرة من صنّاع الأفلام العرب فقط، ولا يستقبل أفلاما قصيرة من خارج العالم العربي.



يشترط المهرجان الحصول على حق العرض الأول في المنطقة العربية للأفلام المشاركة في المسابقة الرئيسية، كما تُمنح الأفضلية للأفلام غير المعروضة سابقًا في المنطقة العربية، لدى اختيار الأفلام المشاركة في أقسام المهرجان الأخرى.



ويشترط المهرجان أن تكون الأفلام المشاركة من إنتاج الفترة بين مارس 2019 ومارس 2020.



يتم سنويًا اختيار لجنة التحكيم الدولية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، من قبل مدير المهرجان وتقدم عدد من الجوائز هي، جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل بقيمة (100 ألف دولار)، جائزة اليُسر الفضي لأفضل مخرجة (50 ألف دولار)، جائزة اليُسر الفضي لأفضل سيناريو. جائزة اليُسر الفضي لأفضل ممثل. جائزة اليُسر الفضي لأفضل ممثلة، وجائزة اليُسر الفضي لأفضل مساهمة سينمائية.



إضافة إلى ذلك، سوف تمنح جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير في إطار مسابقة الفيلم القصير، مع مكافأة بقيمة 50 ألف دولار تمنح للمخرج/ ة كمساهمة في مشروع فيلمه/ا الطويل الأول، إلى جانب برنامج إقامة فنيّة لمدة 3 أشهر في جدة التاريخية.



وأخيرا جائزة الجمهور (50 ألف دولار)، كما سيتم تخصيص جائزة لأفضل فيلم سعودي في كل أقسام المهرجان.