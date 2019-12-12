الإعلام والمرأة وآفاق المستقبل.. ندوة في إعلام القاهرة اليوم

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة بعنوان الإعلام والمرأة وآفاق المستقبل اليوم الخميس.



تشرف على الندوة د. حنان جنيد وكيلة الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع وتتحدث فيها السفيرة مشيرة خطاب ونخبة من الرموز والقيادات الإعلامية.



ويأتي ذلك تحت رعاية د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ود. هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.



تتناول الندوة مناقشة كتاب ( نجوم ماسبيرو يتحدثون) وتكريم رائدات العمل الإعلامي من النساء ، وفي مقدمتهن السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان سابقًا وكاميليا الشنوانى مدير عام برامج المرأة سابقا و حمدية حمدي رئيس القناة الثانية سابقًا وفاطمة فؤاد نائب رئيس التليفزيون سابقًا، وسها سعيد الصحفية بمجله الإذاعة والتليفزيون ومعدة كتاب ( نجوم ماسبيرو يتحدثون).



وتأتي الندوة على في إطار فعاليات وانشطة وحظة مناهضة العنف ضد المراة بجامعة القاهرة برئاسة د هويدا مصطفى.