انتهاء فعاليات المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية بجامعة حلوان

انتهت اليوم فعاليات مؤتمر الدراسات الإفريقية "التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها" والذي استمر لمدة ثلاثة أيام من ٩-١١ ديسمبر ٢٠١٩ تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث



وجاءت الجلسة الأولى بعنوان " التخطيط العمراني وآفاق التعاون الإفريقي" بمشاركة للدكتور أحمد حسني الأستاذ المساعد بقسم العمارة بجامعة حلوان بتجربته الشخصية في مجال العمارة في إفريقيا وخاصة في السودان وليبيا وأوغندا واثيوبيا، فرغم التحديات في دراسة طبيعة العمل و تجيهز الدراسات الجغرافية و المعوقات بين الحكومات والمؤسسات المختلفة إلا أن مصر نجحت في إنشاء العديد من المشروعات في إفريقيا كمقر وزارة العمل ومركز السودان المالي والاستثماري و كذلك ألف وحدة سكنية في مدينة جوبا بجنوب السودان.



أدارت الجلسة الدكتور آمال عبده أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.



فيما تناولت الجلسة الثانية تطور التحول الرقمي في إفريقيا، و قد أدارها الدكتور السيد مصطفى أستاذ الاتصالات الإلكترونية بقسم هندسة الحاسبات والأستاذ الدكتور رويدا صادق الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الإبداع والبحث العلمي.



وأشار الدكتور هشام محمد البدوي ، أستاذ تخطيط الشبكات بالمعهد القومي للاتصالات إلى وصول تعداد أفريقيا مليار نسمة وتتمتعها بأعلى معدل نمو في اشتراكات الهواتف المحمولة على مستوى العالم، و من المتوقع في 2023 زيادة حركة مرور البيانات 11 ضعف مقارنة باليوم نظرا لتوفر و تحسن تكنولوجيات التحول الرقمي.



وتحدث الدكتور سامح عبد الرحمن سالم رئيس قسم الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات بجامعة حلوان عن تقنية cyber security مؤكدا أهمية الاقتصاد الرقمى و دوره فى نمو الدول الإفريقية و ضرورة توفر استراتيجية فعالة للأمن السيبراني لتحقيق تحول رقمي ناجح و تحسين التعاون بين الدول.



فيما أشارت الدكتور رويدا صادق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان إلى دور التكنولوجيات الناشئة للتحول الرقمي في تعزيز التنمية المستدامة لإفريقيا وحرص مصر على التعاون مع الدول الأفريقية ، في تحقيق التحول الرقمي في القارة السمراء .



وأضافت بأن مصر لديها رؤية واسعة لتحقيق البنية التحتية الرقمية الفعالة و كذلك تمكين التكنولوجيات وخدمات التدريب والخدمات الرقمية والعديد من التطبيقات الناجحة مع تبادل الخبرات مع أفريقيا.

وقد ركزت الجلسة على دور التقنيات الرقمية والابتكار في تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.



وقد أدار الجلسة الأخيرة الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب مركز مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي بعنوان : العلاقات التاريخية والفرص والتحديات أمام التعاون السياسي الاجتماعي مع الدول الإفريقية.



وقد تحدثت الدكتور أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية و السياسية عن الصعوبات التي تواجه الدول الإفريقية في تحقيق الوحدة و سبل تعزيز التعاون المشترك.



كما تحدث الدكتور رمضان قرني خبير الشئون الإفريقية عن ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لإعداد الخطط والروئ المستقبلية للقارة الإفريقية في ظل وجود خطاب إعلامي مناسب وفعال مشيرًا إلي فرص دمج رؤية مصر ٢٠/٣٠ " بالرؤية الإفريقية ٢٠ /٦٣ بما يحقق التكامل المستهدف و التنمية المستدامة.



فيما تحدث الدكتور محمد عز مؤسس مؤسسة النيل للدراسات الأفريقية والاستراتيجية عن القضايا الإفريقية خلال العقدين السابقين و دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية في مد جسور التواصل مع إفريقيا.



واختتمت الجلسة بمداخلة الدكتور حامد أحمد رئيس جمعية الصداقة المصرية وجنوب السودان تحدث فيها عن الرؤية المصرية الإفريقية و الأسباب التي أدت إلي تراجع العلاقات السياسة والاقتصادية المصرية الإفريقية في الفترة السابقة بالإضافة إلى قضية مياة النيل والتحديات التي واجهت هذا الملف وكيفية التغلب عليها.