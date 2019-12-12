أمير كرارة: سعيد بغناء النشيد مع أحمد.. ومتحدي الإعاقة: عايز أكون معك في المسلسل

أبدى الفنان أمير كرارة، سعادته بغناء النشيد الوطني مع الفنان الشاب أحمد الشيخ، متحدي الإعاقة، قائلًا "أشكر أحمد الشيخ على مشاركتي في غناء النشيد الوطني".





وأضاف أمير كرارة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "لم أتردد في الموافقة على مشاركة أحمد الشيخ في غناء النشيد، وهو شاب موهوب وجميل وشخصية طيبة".





من جانبه، قال الفنان الشاب أحمد الشيخ، "أشعر بسعادة بالغة وأشكر الفنان أمير كرارة ، وممكن اشارك معه في المسلسل بتاعه".





ورد الفنان أمير كرارة على طلب المطر بالشاب "ياريت وأتمنى مشاركته معايا في المسلسل لأنه سوف يزيد من قيمته".