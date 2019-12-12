اخبار الفن.. أنغام تتجاهل مديرة أعمالها بعد خطوبتها لـ محمد الشرنوبي.. وظافر العابدين يقصف جبهة منتقديه بسبب مسلسل عروس بيروت

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
رد فعل غريب من أنغام بعد خطوبة مديرة أعمالها من محمد الشرنوبي
تجاهلت الفنانة أنغام، تهنئة مديرة أعمالها راندا رياض بخطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، الذي أعلن عنها منذ ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
محمد رمضان يسدل الستار عن أغنيته الجديدة رايحين نسهر والجمهور: هتكسر الدنيا
شوق الفنان محمد رمضان جمهوره بجزء من أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" والمقرر عرضها خلال الأيام القليلة الماضية.
كريم عبد العزيز معجب بأغنية جديدة لـ أوكا وأورتيجا.. ومي كساب ترد
أعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن إعجابه الشديد بأغنية أوكا وأورتيجا الجديدة التي تحمل اسم "امتى"، بتغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".
طفلة تثير إعجاب خالد النبوي.. تعرف على السبب
أثارت طفلة مصرية تدعى "ملك"، إعجاب الفنان خالد النبوي؛ بعدما كشفت عن تأثير دوره لـ شخصية "طومان باي" في مسلسل "ممالك النار" عليها.
ظافر العابدين يرد على الانتقادات الموجهة إليه بسبب عروس بيروت ..فيديو
علق الفنان التونسي ظافر العابدين على الانتقادات الموجهة إليه بسبب لهجته اللبنانية خلال تجسيد دور "فارس" في مسلسل "عروس بيروت" الذي يعرض على شاشة "إم بي سي".