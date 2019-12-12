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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12 - 12 - 2019.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:47 ص
صدى البلد
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محمود محسن
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة في محاقظات مصر اليوم الخميس 12- 12- 2019، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة

القاهرة 15 19
طنطا 14 18
دمنهور 13 18
الإسكندرية 14 18
مطروح 14 18
بورسعيد 15 19
دمياط 14 19
الزقازيق 14 19
الإسماعيلية 13 20
السويس 14 20
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 15 25
الفيوم 12 20
بني سويف 12 20
المنيا 12 21
أسيوط 10 21
سوهاج 12 23
قنا 12 24
الأقصر 12 25
أسوان 13 26
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