وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية في طنطا

أصدر د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق 6 مراكز للدروس الخصوصية ومقرها الإداري في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لعدم الحصول على التصريحات اللازمة من وزارة التعليم العالي.



جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرًا قدمه أ/ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.



وأصدر الوزير قرارا بإغلاق الكيانات الوهمية استجابة لشكوى تفيد بقيام بعض المدرسين بالمعهد الفني التجارى بطنطا بإعطاء دروس خصوصية في 6 مراكز للدروس الخصوصية، بالمخالفة للقواعد التي تقرها وزارة التعليم العالي، وتم مخاطبة محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة في تنفيذ قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بالمعهد الفني التجاري بطنطا.



كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.