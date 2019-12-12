تريند الفن | رانيا يوسف في جلسة تصوير بالفستان المثير.. وفيديو لـ جوهرة مع مدير أعمالها والراقصة تغادر مصر

نشر قسم الفن بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حققت بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القرّاء، من أبرزها:
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء في آخر جلسة تصوير
أفرج أحد المصورين عن المجموعة الكاملة من الصور التي خضعت لها الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير، ارتدت خلالها فستانا سبق أن ارتدته من قبل أثناء مشاركتها خلال فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أسدل الستار عليه مؤخرا.
الراقصة جوهرة تهرب من مصر بعد أزمة الفيديوهات الإباحية
نشرت الراقصة الروسية جوهرة، عدة صور بخاصية القصص عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل مطار القاهرة الدولي بصحبة وكيل أعمالها باسم عبد المنعم، معلنة مغادرتها مصر.
فيديو جديد للراقصة جوهرة مع مدير أعمالها
نشرت الراقصة الروسية جوهرة، عدة فيديوهات بخاصية القصص عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل مطار القاهرة الدولي بصحبة مدير أعمالها باسم عبد المنعم، معلنة مغادرتها مصر.
تعليق صادم من دعاء فاروق على خلع صابرين لـ الحجاب.. فيديو
في أول لقاءاتها المباشرة بالجمهور عبر قناتها الخاصة علي موقع اليوتيوب التي أطلقتها قبل أيام تفاعل المتابعين مع الإعلامية دعاء فاروق وتوالت الأسئلة في دردشة صادقة بينها وبين جمهورها.
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء في آخر جلسة تصوير
أفرج أحد المصورين عن المجموعة الكاملة من الصور التي خضعت لها الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير، ارتدت خلالها فستانا سبق أن ارتدته من قبل أثناء مشاركتها خلال فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أسدل الستار عليه مؤخرا.
الراقصة جوهرة تهرب من مصر بعد أزمة الفيديوهات الإباحية
نشرت الراقصة الروسية جوهرة، عدة صور بخاصية القصص عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل مطار القاهرة الدولي بصحبة وكيل أعمالها باسم عبد المنعم، معلنة مغادرتها مصر.
فيديو جديد للراقصة جوهرة مع مدير أعمالها
نشرت الراقصة الروسية جوهرة، عدة فيديوهات بخاصية القصص عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل مطار القاهرة الدولي بصحبة مدير أعمالها باسم عبد المنعم، معلنة مغادرتها مصر.
تعليق صادم من دعاء فاروق على خلع صابرين لـ الحجاب.. فيديو
في أول لقاءاتها المباشرة بالجمهور عبر قناتها الخاصة علي موقع اليوتيوب التي أطلقتها قبل أيام تفاعل المتابعين مع الإعلامية دعاء فاروق وتوالت الأسئلة في دردشة صادقة بينها وبين جمهورها.