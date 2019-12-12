تزوجت عمدة من الصعيد .. 6 معلومات عن نادين فى عيد ميلادها

تحتفل الفنانة نادين بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أفضل الفنانات اللاتى قدمن الأدوار الاستعراضية، خاصة مع نجاحها فى تقديم الفوازير.



وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عنها:



1- درست بكلية التجارة جامعة عين شمس.



2-عملت كـ باليرينا في دار الأوبرا المصرية.



3- بدأت مشوارها الفنى من خلال تقديم فوازير جيران الهنا على شاشة التليفزيون.



4- شاركت بعد ذلك ببطولة مسلسل (خيال الظل) ومسرحية (ملاعيب)، ثم قدمت بطولتها السينمائية الأولى بفيلم (صعيدي رايح جاي).



5- قررت الاعتزال قبل أن تعود العام قبل الماضى من خلال مسلسل أوجينى.



6- تزوجت عمدة فى أحدى مدن الصعيد، وإنجبت منه أطفالا، مؤكدة أن عائلتها شجعتها على العودة للفن.

