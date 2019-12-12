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فن

تزوجت عمدة من الصعيد .. 6 معلومات عن نادين فى عيد ميلادها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:30 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تحتفل الفنانة نادين بعيد ميلادها، حيث تعد واحدة من أفضل الفنانات اللاتى قدمن الأدوار الاستعراضية، خاصة مع نجاحها فى تقديم الفوازير.

وفى السطور التالية نرصد أهم المعلومات عنها:

1- درست بكلية التجارة جامعة عين شمس.

2-عملت كـ باليرينا في دار الأوبرا المصرية.

3- بدأت مشوارها الفنى من خلال تقديم فوازير جيران الهنا على شاشة التليفزيون.

4- شاركت بعد ذلك ببطولة مسلسل (خيال الظل) ومسرحية (ملاعيب)، ثم قدمت بطولتها السينمائية الأولى بفيلم (صعيدي رايح جاي).

5- قررت الاعتزال قبل أن تعود العام قبل الماضى من خلال مسلسل أوجينى.

6- تزوجت عمدة فى أحدى مدن الصعيد، وإنجبت منه أطفالا، مؤكدة أن عائلتها شجعتها على العودة للفن.
تزوجت عمدة من الصعيد .. 6 معلومات عن نادين فى عيد ميلادها
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