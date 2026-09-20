وزير الكهرباء: مشروعات تحلية المياه تمثل مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.. ونواب: لابد من التفكير في مصادر بديلة

ـ رئيس زراعة الشيوخ: ندرة المياه من أهم التحديات أمام القطاع الزراعي

ـ نائب: مشروعات تحيلة المياه تمثل مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات

ـ نائب: إعادة استخدام المياه سيساهم في توفيرها بشكل كبير بدلا من الفاقد المائي



أشاد عدد من النواب بتصريحات وزير الكهرباء بشأن أن مشروعات تحلية المياه تمثل مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكدوا أن إعادة استخدام المياه، سيسهم في توفير المياه بشكل كبير، بدلا من الفاقد المائي الذي يذهب مع الصرف الزراعي.

في البداية قال النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، إن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي هي ندرة المياه ، لأننا لدينا شح مائي ومتوسط استهلاك المياه في العالم من 800 إلى 1000 متر ، ووصلنا إلى 400 متر مكعب ، أي أننا وصلنا إلى الشح ، ونحاول عمل محطات معالجة وتحلية ، وكل هذه الأشياء مهمة جدا لكي نزود الكمية المتاحة من المياه.

وأضاف البطران في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : هذا ماحدث في مشروع الدلتا الجديدة ، حينما قمنا بعمل طرمبات ومضخات ومعالجات ثلاثية لكي نصل إلى 21 مليار متر مكعب نحتاج إليهم في الـ2 مليون فدان وهذه نقطة مهمة.

وقال النائب عبد الباقي تركيا ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن تصريحات وزير الكهرباء بشأن أن مشروعات تحلية المياه تمثل مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية هو أمر جيد جدا.

وأكد تركيا في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشروعات تحيلة المياه مطلوبة في ظل الظروف والتحديات التي تواجهها مصر بالنسبة لسد النهضة في أثيوبيا ، ولذلك كان لابد من التفكير في مصادر بديلة.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن مشروعات تحلية المياه ستكون مكلفة وأسعارها مرتفعة ، ولكنها سيكون لها عائد كبير على مصر بعد ذلك من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشاد النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بما ذكره وزير الكهرباء بشأن أن مشروعات تحلية المياه تمثل مجالًا واعدًا لجذب الاستثمارات الأجنبية هو أمر جيد جدا.

وأكد قنديل، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، سيتناسب بشكل كبير مع بعض المحاصيل التي يكون إنتاجها سنويا مثل القمح والمانجو وغيرها من المحاصيل الأخرى.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ومعالجة وإعادة استخدام المياه، سيساهم في توفير المياه بشكل كبير، بدلا من الفاقد المائي الذي يذهب مع الصرف الزراعي، وبالتالي يتم استغلال هذه المياه ويتم تحليتها لتكون مياه عذبة مثل مياه نهر النيل.

واجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وجورج بريك رئيس شركة هيدروفولتا "Hydrovolta" البلجيكية والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، ومحمد عامر الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لبحث أوجه التعاون في مجالات تعظيم العوائد من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في اقامة مشروعات لتحلية مياه البحر وكذلك أنظمة المعالجة الكهروكيميائية للمياه الجوفية المالحة، والاستثمار فى الرواسب الناتجة عن عملية التحلية واستخلاص بعض المركبات والمعادن

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مجالات عمل الشركة، والتكنولوجيا المستخدمة في عملية تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، التى تعتمد على تقنية SonixED، وهي تكنولوجيا تجمع بين الفصل الكهربائي لإزالة بعض الأيونات والملوثات، واستخدام الموجات فوق الصوتية للحد من ترسب الأملاح بهدف تحسين كفاءة معالجة المياه، وتقليل مشاكل الترسبات والمواد الكيميائية واستهلاك الطاقة، وتستهدف التقنية استخلاص عدد من المنتجات من رواسب عملية التحلية مثل هيدروكسيد المغنيسيوم، كربونات الكالسيوم، كلوريد الصوديوم، كلوريد البوتاسيوم، البروم، وحمض الهيدروكلوريك ضمن منظومة المعالجة، ما يتيح معالجة مياه جوفية ذات ملوحة العالية وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب أو الري.

وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الآليات والمقترحات وأشكال التعاون الممكنة مع الشركة في مجال تحلية مياه البحر، وكذلك المشروع المقترح لتحلية 10 ملايين م3 من المياه يومياً بحلول 2050، ومرحلته ألاولى التى تبلغ 3.35 مليون م3 يوميا، والتى يمكن خلالها إنتاج الكيماويات، مع التركيز على خفض واردات المواد الكيميائية، تناول الاجتماع المرحلة الثانية والتي تشهد اضافة منظومة استخلاص وتنقية وتجفيف وتصنيف المغنيسيوم وتحويله إلى منتج اقتصادي، اوضح الاجتماع الارتباط الوثيق بين خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة القائمة على محطات توليد الكهرباء ، والتكامل بين مشروعات تحلية المياه والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذى يساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للمشروعات وخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.