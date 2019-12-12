أخبار البرلمان| 5 مخاوف للمرأة بقانون الأحوال الشخصية.. تفاصيل العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. ومقدار زيادة أسعار الدواجن

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة الخميس 12 ديسمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
وزير البترول للنواب : 75% زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعي خلال 2019
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن السنوات الأربعة الماضية حتي نوفمبر 2019 شهدت تنفيذ 29 مشروع لتنمية حقول الغاز الطبيعي، بقيمة استثمارات قدرت بنحو 27.3 مليار دولار، وبمعدل إنتاج حوالي 7.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و44.3 ألف برميل يوميا ( مكثفات).
يتجوز ويطلق براحته | 5 مخاوف للمرأة بقانون الأحوال الشخصية
«لن أوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة» هكذا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي قاطعة خلال كلمته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بفعاليات منتدى أسوان، معربا عن ثقته في نواب البرلمان في إخراج قانون متوازن ينصف المرأة.
فين العلاوة يا حكومة | هل يشهد الكريسماس 5 علاوات لأصحاب المعاشات؟
مطالبات عديدة أقامها نواب البرلمان للحكومة بسرعة تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس وذلك بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة، ولم تُضف إلى الأجر المتغير.
تعرف على أجندة لجنة الطاقة بالبرلمان خلال زيارتها لحقل ظهر
بدأت فعاليات زيارة الوفد البرلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي التي تضم ما يزيد عن 40 نائبا، لتفقد حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، في إطار أولى الزيارات البرلمانية لأكبر حقول الغاز في مصر.
رئيس صحة النواب: مبادرة صحتهم غالية ضرورة مهمة من أجل أطفالنا ونشر الوعي يحد من الأضرار
قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرات وحملات التوعية بأخطار وأضرار التدخين علي من هم أقل من 18 عاما، بعد انتشار ظاهرة التدخين من قبل الأطفال في العديد من المناطق وتداول العديد من الصور الخاصة بهذه الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء مستخدمين السجائر أو الشيشة، أصبحت ضرورة مهمة للأخطار الكبيرة والآثار السلبية التي تترتب علي الأطفال صحيا واجتماعيا.
تضامن النواب: ثقافة التوعية سلاح مهم في مواجهة أضرار التدخين وخاصة ما دون الـ18 عاما
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ظاهرة تدخين الأطفال انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشكل مخيف، ومواجهتها من خلال ثقافة التوعية أًصبحت ضرورة مهمة بتكاتف الجميع.
سياحة النواب: زيارة ميدانية للمنيا وأسيوط لتفقد مسار العائلة المقدسة
قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه في إطار متابعة لجنة السياحة لنقاط مسار العائلة المقدسة والاطمئنان على إزالة أى معوقات أمام تنفيذ هذا المشروع القومي المهم استراتيجيًا وتنمويًا وسياحيًا لمصر فإن اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية لمحافظتى المنيا وأسيوط خلال الأيام القادمة، لتفقد أعمال التطوير بنقاط مسار العائلة المقدسة التى تمر بالمحافظتين والوقوف على آخر المستجدات.
بعد حديثه عن الأحوال الشخصية.. فرج عامر: الرئيس يمهد لتغيير الوضع الحالى
قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية، يؤكد رغبة القيادة السياسية في تغيير الوضع الحالى الذي أصبح يسبب الكثير من المعاناة للأسر المصرية سواء للنساء أو الرجال أو الأطفال وهو ما يحتم علينا طرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى.
علاء عابد يطالب الحكومة بحل أزمة عجز الأطباء في الوحدات الصحية
تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الإنسان بالبرلمان، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن أزمة عجز الاطباء فى بعض الوحدات الصحية فى القرى والمدن، وخطة حل هذه المشكلة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
لا تتعدى 2 جنيه | زراعة البرلمان تحدد مقدار زيادة أسعار الدواجن
طالب النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالسيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن وعدم فتح الباب أمام جشع التجار، مؤكدا ضرورة تحديد مقدار الزيادة بحيث لا يتعدى 2 جنيه للكيلو.
وزير البترول للنواب : 75% زيادة فى إنتاج الغاز الطبيعي خلال 2019
قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن السنوات الأربعة الماضية حتي نوفمبر 2019 شهدت تنفيذ 29 مشروع لتنمية حقول الغاز الطبيعي، بقيمة استثمارات قدرت بنحو 27.3 مليار دولار، وبمعدل إنتاج حوالي 7.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز و44.3 ألف برميل يوميا ( مكثفات).
يتجوز ويطلق براحته | 5 مخاوف للمرأة بقانون الأحوال الشخصية
«لن أوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة» هكذا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي قاطعة خلال كلمته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بفعاليات منتدى أسوان، معربا عن ثقته في نواب البرلمان في إخراج قانون متوازن ينصف المرأة.
فين العلاوة يا حكومة | هل يشهد الكريسماس 5 علاوات لأصحاب المعاشات؟
مطالبات عديدة أقامها نواب البرلمان للحكومة بسرعة تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس وذلك بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة، ولم تُضف إلى الأجر المتغير.
تعرف على أجندة لجنة الطاقة بالبرلمان خلال زيارتها لحقل ظهر
بدأت فعاليات زيارة الوفد البرلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي التي تضم ما يزيد عن 40 نائبا، لتفقد حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، في إطار أولى الزيارات البرلمانية لأكبر حقول الغاز في مصر.
رئيس صحة النواب: مبادرة صحتهم غالية ضرورة مهمة من أجل أطفالنا ونشر الوعي يحد من الأضرار
قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرات وحملات التوعية بأخطار وأضرار التدخين علي من هم أقل من 18 عاما، بعد انتشار ظاهرة التدخين من قبل الأطفال في العديد من المناطق وتداول العديد من الصور الخاصة بهذه الظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء مستخدمين السجائر أو الشيشة، أصبحت ضرورة مهمة للأخطار الكبيرة والآثار السلبية التي تترتب علي الأطفال صحيا واجتماعيا.
تضامن النواب: ثقافة التوعية سلاح مهم في مواجهة أضرار التدخين وخاصة ما دون الـ18 عاما
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ظاهرة تدخين الأطفال انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشكل مخيف، ومواجهتها من خلال ثقافة التوعية أًصبحت ضرورة مهمة بتكاتف الجميع.
سياحة النواب: زيارة ميدانية للمنيا وأسيوط لتفقد مسار العائلة المقدسة
قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه في إطار متابعة لجنة السياحة لنقاط مسار العائلة المقدسة والاطمئنان على إزالة أى معوقات أمام تنفيذ هذا المشروع القومي المهم استراتيجيًا وتنمويًا وسياحيًا لمصر فإن اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية لمحافظتى المنيا وأسيوط خلال الأيام القادمة، لتفقد أعمال التطوير بنقاط مسار العائلة المقدسة التى تمر بالمحافظتين والوقوف على آخر المستجدات.
بعد حديثه عن الأحوال الشخصية.. فرج عامر: الرئيس يمهد لتغيير الوضع الحالى
قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، إن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية، يؤكد رغبة القيادة السياسية في تغيير الوضع الحالى الذي أصبح يسبب الكثير من المعاناة للأسر المصرية سواء للنساء أو الرجال أو الأطفال وهو ما يحتم علينا طرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى.
علاء عابد يطالب الحكومة بحل أزمة عجز الأطباء في الوحدات الصحية
تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الإنسان بالبرلمان، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن أزمة عجز الاطباء فى بعض الوحدات الصحية فى القرى والمدن، وخطة حل هذه المشكلة، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
لا تتعدى 2 جنيه | زراعة البرلمان تحدد مقدار زيادة أسعار الدواجن
طالب النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بالسيطرة على ارتفاع أسعار الدواجن وعدم فتح الباب أمام جشع التجار، مؤكدا ضرورة تحديد مقدار الزيادة بحيث لا يتعدى 2 جنيه للكيلو.