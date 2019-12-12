ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

يتجوز ويطلق براحته | 5 مخاوف للمرأة بقانون الأحوال الشخصية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:46 م
سيدات
سيدات
Advertisements
أحمد أيمن
«لن أوقع على قانون أحوال شخصية لا ينصف المرأة» هكذا قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي قاطعة خلال كلمته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، بفعاليات منتدى أسوان، معربا عن ثقته في نواب البرلمان في إخراج قانون متوازن ينصف المرأة.

لا يزال مشروع الأحوال الشخصية داخل طور المناقشة بمجلس النواب ولم يخرج للنور بعد أو ينال الموافقة المبدئية من قبل النواب، وذلك لما به من لغط وجدل أثار حفيظة المرأة تجاه القانون، وفرض على نواب المجلس التمعن في مناقشته وتأجيل إقراره حتى يكون منصفا للمرأة.

ويستعرض «صدى البلد» أبرز النقاط التي أثارت مخاوف المرأة بمشروع القانون الذي أرسله الأزهر للمجلس:

1. عدم وجود قيود على الطلاق من قبل الرجل بالقانون وعدم وجود قيود على تعدد الزوجات ما يجعل الرجل حرا في الطلاق والزواج على زوجته.

2. لم يكن للأم أي دور في اتخاذ قرارات متعلقة بحماية أموال أولادها القصر، حيث لم يضعها في الولاية مع الأب وجعل الولاية للأب ثم الجد مما قد يعرض أموال القصر للخطر.

3. ألغى مشروع القانون الولاية التعليمية للأم وجعلها مطلقة في يد الأب يسحب الملف الدراسي، ولا يرسل الطفل للمدرسة، أو يغير نظام التعليم أو ينزل بالمستوى أو يغير عنوان المدرسة من محافظة إلى أخرى.

4. لم يكن مشروع القانون حاسما فيما يخص نفقة الزوجة والأولاد بحيث لم يلزم الأزوج بسدادها دون الحاجة لصدور أحكام أو التراضي بشأنها.

5. أشرك المرأة في الإنفاق ولم يتعمق في حق الرؤية والاستضافة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. رسائل هامة للمرأة بشأن الزواج العرفي

سيدات مصر تستغيث بالبرلمان لسرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية.. نواب: نسعى لإثبات الزواج العرفى وتوثيقه.. وباب عادل للنفقات لضمان حصول المرأة والأبناء على كافة حقوقهم

معرفة الدخل الحقيقى للأزواج فى حالة الطلاق..مقترح برلمانى فى قانون الأحوال الشخصية الجديد

سيدات مصر يصرخن: أعطونا الحق في الطلاق عند الامتناع عن الإنفاق علينا

قانون الأحوال الشخصية.. الرد على مزاعم تجاهل الأزهر حقوق الرؤية والاستضافة

مايا مرسي: لا تخلي عن مكتسبات المرأة في قانون الأسرة الجديد

ترشيحاتنا

شاهد| مرتضى منصور لرئيس البرلمان: أنا سلفى وبصلى الفجر

بعد فيديو مايا دياب | سعد الصغير في السعودية لأداء مناسك العمرة

من غرفة نومها.. عائشة بن أحمد تثير الجدل بتقليدها إليسا

تفاصيل مصرع أول ضحية لـ الأمطار صعقا بعامود كهرباء في المنوفية

فين العلاوة يا حكومة | هل يشهد الكريسماس 5 علاوات لأصحاب المعاشات؟

فيديو جديد للراقصة جوهرة مع مدير أعمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرح باظ.. شقيق العريس يضرب العروس ووالدتها.. صور

هشام طلعت مصطفى يفتتح مكتب الشهر العقاري بالرحاب.. صور

من قلب الشارع.. محافظ الجيزة يتابع عمليات رفع مياه الأمطار