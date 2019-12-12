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فن

اليوم.. تكريم محمد الشرنوبي كأفضل مطرب شاب بالكويت

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:43 م
محمد الشرنوبى
محمد الشرنوبى
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آيه عاطف
يكرم مهرجان الكويت للإبداع فى دورته السابعة بمركز الشيخ جابر الصباح الثقافى بالكويت، الفنان والمطرب الشاب محمد الشرنوبى، اليوم كأفضل مطرب وممثل شاب لسنه 2019 .

على جانب أخر انتهى محمد الشرنوبى من تصوير فيلمه الجديد "بنات ثانوى" استعدادًا لعرضه الشهر القادم بجميع دور عرض السينما.

كما أعلن محمد الشرنوبى، بالأمس خطبته من راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، من خلال نشره صور الخطوبة التي اقتصرت على الأهل والأقارب والأصدقاء.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: "مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا".

يذكر أن أخر أعمال الشرنوبي، الفنية حكاية "ما تيجي يا مليجي"، من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا.
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