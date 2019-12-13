قائمة بأفضل الفيديوهات والمؤثرين في TikTok لعام 2019

بلا شك لقد كان التطبيق الأكثر سيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي لعام 2019 هو TikTok، حيث حققت المنصة شعبية كبرى بين الشباب والبنات بل وكبار السن والعائلات أيضًا (على الرغم إثارته للجدل).



وكما هو الحال مع منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، كشفت تيك توك عن قائمة لأفضل مقاطع الفيديو، الميمات والفنانين في نهاية عام 2019.



احتوت القائمة على أقوى مؤثري TikTok الذي حصدوا أكبر عدد من المشاهدات خلال هذا العام، مع نموذج من أعمالهم الأكثر إعجابًا بين مستخدمي التطبيق، يقدم موقع فاست كامبني أفضل 9 مقاطع:



1. أفضل تجربة علمية غريبة لـ ديفيد دوبريك





2. أفضل "ميم" لعام 2019 الذي حقق عدد كبير من المشاهدات "ما الذي تراه فرشة المكياج عندما أكون على عجلة من أمري"





3. كلب حصل على لقب "أفضل فنان على TikTok





4. أما لقب أهم مشاهير TikTok فقد حصل عليه الفنان الأمريكي «ويل سميث»





5. مبدع المحتوى السحري المتقطع "Breakout ctreator" زاكينج





6. أعلى تريند رقص على التطبيق The woah





7. أفضل تأثير (إيفكت) إبداعي "تكبير الوجه"





8. أفضل مقطع للحيوانات الأليفة (أغرب هدية عيد ميلاد: دجاجة نيئة بشمعة)





9. أفضل عناوين الرياضة "تبرع بهاتفك لفريسبي الباركور" بعد أن كسر هاتفه بضربة كرة

https://www.tiktok.com/@brodiesmith/video/6725928142323666182