تطور جديد في محادثات السلام بين طالبان وواشنطن

كشف المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية، سهيل شاهين عن وجود أجواء إيجابية تسود المفاوضات بين بينهم والولايات المتحدة الأمريكية.



وقال "شاهين"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التقى عدد من أعضاء فريق التفاوض بقيادة الملا برادر في قطر، مع عدد من أعضاء فريق التفاوض الأمريكي برئاسة المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان خليل زاد وكانت أجواء المحادثات جيدة وإيجابية، واتفق الجانبان على مواصلة محادثاتهما بعد عدة أيام للراحة والمشاورات".



وكان مصدر مقرب من حركة طالبان قد أعلن مؤخرا أن الحركة والولايات المتحدة يمكن أن توقعا اتفاق سلام الأسبوع الجاري، فضلا عن إطلاق أول اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في أفغانستان.



وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن "توقف قصير" في المفاوضات التي تجري في الدوحة مع حركة طالبان بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة باجرام العسكرية الجوية الأمريكية في أفغانستان.



وكتب الموفد الأمريكي للمحادثات مع طالبان زلماي خليل زاد في تغريدة على تويتر "عندما التقيت طالبان اليوم (الخميس)، عبرت لهم عن استيائنا من الهجوم على باجرام".



يذكر أن الناطق الرسمي باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد، أعلن عن قرب استئناف محادثات السلام الرسمية مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد مجاهد، استعداد الحركة استئناف محادثات السلام مع واشنطن قريبا والتي من المقرر أن تستأنف من المرحلة التي توقفت فيها في شهر سبتمبر الماضي.



يأتي ذلك عقب زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات الأمريكية في أفغانستان.