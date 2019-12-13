للأمهات.. علاج سريع ورخيص من البيت للبقع البنية على اليدين

تظهر البقع البنية الداكنة على اليدين والبشرة مع تقدم العمر، وتظهر بشكل خاص لدى السيدات، فهي مشكلة تعاني منها العديد من الأمهات بعد تقدمهن في العمر خاصة بعد الخمسين، وهذه البقع العمرية هي في الغالب تحدث نتيجة التعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية لسنوات طويلة.



يمكنك تجربة وصفة طبيعية منزلية آمنة لعلاج البقع الداكنة باليدين، نصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة، وهي وصفة البصل وخل التفاح.



طريقة تحضير وصفة علاج البقع البنية :



قشري بصلة متوسطة الحجم وافرميها في الكبة ثم ضيفي لها 3 ملاعق خل التفاح

اخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط متجانس ناعم

ضعي هذه الخلطة على يديك بشكل يومي واتركيها لمدة 20 دقيقة في كل مرة ثم اغسليها.



فوائد البصل وخل التفاح :



البصل غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تسيطر على عمل الجذور الحرة، كما يحتوي خل التفاح على أحماض ألفا هيدروكسي ، والتي تقضي بكفاءة على خلايا الجلد الميتة وتكشف طبقة الجلد الصحية تحتها.