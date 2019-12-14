رسميا.. سامسونج تعلن عن هاتفي Galaxy A71 وA51.. صور

أعلنت شركة سامسونج "Samsung"، أمس، رسميًا عن اثنين من الهواتف الذكية الجديدة من فئة(A)، وهماGalaxy A51، و Galaxy A71 اللذين ينتميان إلى الفئة المتوسطة، ولكنهما يقدمان بعض المواصفات المتقدمة، وسيكون الهاتفان متاحان للحجز المسبق في 16 ديسمبر الجاري عبر المتاجر الألكترونية.



وبحسب ما ذكرته مجلة "india today"، يشترك هاتفاGalaxy A51، و Galaxy A71 في بعض المواصفات، مثل نوع ودقة الشاشة، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة التخزين الداخلية، كما يشتركان في مواصفات الكاميرا الأمامية، بما في ذلك الدقة وكونها ضمن الشاشة، وليست ضمن نتوء.



- هاتف Galaxy A71:



ويعد هاتف Galaxy A71 الأفضل بين الهاتفين من حيث المواصفات، وهو يقدم شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 6 جيجابايت و8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.



ويأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية موضوعة بشكل الحرف L، وهي تأتي بدقة 64 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للثانية المخصصة للعمق بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة المخصصة للتصوير القريب بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الرابعة فهي للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، مع كاميرا أمامية في كلا الهاتفين بدقة 32 ميجابكسل.



ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى بتردد 2.2 جيجاهرتز، ويأتي ببطارية سعة 4,500 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ومتوفر بثلاثة ألوان هي الأخضر والأسود والأبيض.



- هاتف Galaxy A51:



ويختلف هاتف Galaxy A51 عن جالاكسي أي71، من حيث الشاشة التي تأتي بقياس 6.5 بوصات، والكاميرا الرئيسية الخلفية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، كما أن ذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 جيجابايت، إلى جانب خياري 6 و8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية تتوفر بسعة 64 و128 جيجابايت.



ويشترك الهاتفان في أن حساس البصمة يأتي تحت الشاشة، وأنهما يعملان بواجهة المستخدم One UI 2.0 الخاصة بسامسونج والقائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 التابع لشركة جوجل.



ويختلف Galaxy A51 أيضًا من حيث المعالج الذي يأتي بتردد 2.3 جيجاهرتز، والبطارية بسعة 4,000 ملي أمبير، مع دعم ميزة الشحن السريع بقوة 15 واط، ومتوفر في ألوان الأسود وفضي والأزرق والوردي.