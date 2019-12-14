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أخبار البلد

ربنا يهديكي.. الجمهور يهاجم زينة بسبب ملابسها الجريئة على أفيش الفلوس

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:33 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة زينة صورة لأفيش فيلم "الفلوس" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت زينة بإطلالة استفزت بها جمهورها، حيث ارتدت أندر شيرت أسود مكشوف البطن، وبنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلا على الكتفين.

وجاءت التعليقات كالتالى: "هو انتي مش لسه مشيرة فيديو وانتي في الجامع، ربنا يهديكي"، "حلوة اوى زوزو بس بلاش تبينى بطنك يا زوزو".

ولاقت الصورة العديد من التعليقات السلبية بسبب إطلالة زينة الجريئة.

وانطلق فيلم "الفلوس" مع أواخر شهر ديسمبر الجارى بعرض خاص فى إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.

الفيلم بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلّام على هيئة رسوم متحركة، وتحيط بهم نيران وأموال متطايرة وأبراج فاخرة بالقاهرة ومدن أخرى حول العالم، وهو ما يعد المشاهدين بلعبة مثيرة.

يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت، وتتولى دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم.
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