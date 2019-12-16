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أخبار البلد

أخبار اليوم .. حماقي يبكي خلال حفله بـ بني سويف.. رجل يعود للحياة بعد موته.. فضيحة جديدة لـ أردوغان مع إسرائيل

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي.. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...

سيد عبدالحفيظ: محدش يقدر يهرب من الأهلي
كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الصفقات الجديدة التي سيبرمها الفريق والراحلين فى الفترة القادمة .

سمية الخشاب ولا ريم البارودي.. أحمد سعد في ورطة بعد طرح أغنيته الجديدة
طرح الفنان أحمد سعد، منذ عدة ساعات أغنية جديدة بعنوان "اللي كانت حبيبتي"، وهي أغنية تحمل الطابع الدرامي الحزين، وهي من كلماته وألحانه.

سر بكاء محمد حماقي في حفل بني سويف.. تفاصيل
ظهر الفنان محمد حماقي، يبكي متأثرًا في حفله الأخير الذي أقيم مساء أمس الأحد في إحدى الجامعات الكبرى ببني سويف.

عقب انشقاقه.. استقالة جميع مساعدي سيناتور المعارضة الأمريكية مؤيد ترامب
كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن استقالة خمسة مساعدين للنائب الديمقراطي المنشق فان درو، وذلك مع استعداده للانضمام إلى الحزب الجمهوري.

فرج عامر: الحكم كاد يفسد لقاء سموحة وأسوان
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن الحكم محمود دسوقي كاد يفسد مباراة فريقه أمام أسوان بالدوري.

بطة تثير الجدل في مستشفى كفر الشيخ الجامعي.. شاهد
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لبطة تتجول بإحدى طرقات مستشفى كفر الشيخ الجامعي، ما أثارت جدلًا واسعًا، حول هذه الواقعة.

شاهد.. رجل يعود للحياة بعد وفاته
إكرام الميت دفنه، مقولة متداولة ومبدأ سائد يتبعه الناس عند وقوع حالة وفاة تكريمًا للمتوفي، ومن هذا المنطلق قامت أسرة باستلام أبيهم المسن وبدء مراسم الغسل استعدادًا لدفنه، ولكن الروح عادة إلى جسد الأب من جديد.

الملقب بـ طبيب الغلابة: لم أتعرض لمتاعب صحية طوال حياتي.. فيديو
أكد دكتور محمد مشالي الملقب بـ طبيب الغلابة أنه لم يعانِ من أي مشكلات صحية طوال حياته به، ولم يذهب للطبيب، مضيفًا:"أنصح الناس بعدم التوتر والبعد عن العصبية والمحافظة على تناول أكل صحي بعيدا عن الدهون والمسبكات، وتجنب التدخين". وأكمل: "الجسم يكفيه 7 ساعات نوم ويجب عليه إخلاص وإتقان العمل خلال ساعات النهار”

فضيحة أردوغان.. تركيا تطلب سرا عقد مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الغاز
كشف عميشاي شتاين، الصحفي الإسرائيلي عن إرسال تركيا برقية إلى الاحتلال الإسرائيلي تعلن فيها استعدادها للتفاوض من أجل نقل أنابيب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر تركيا.

إيفانكا ترامب تزور قاعدة العديد الأمريكية بقطر لهذا السبب.. صور
أعلنت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء زيارة إلى قاعدة العديد الجوية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة.

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