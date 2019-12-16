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أخبار العالم

المملكة أصبحت مقلقة.. مسلمو بريطانيا يبدأون الرحيل بعد فوز بوريس جونسون

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:16 ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
كشف موقع "مترو" البريطاني، عن تفكير مسلمي بريطانيا، في مغادرة المملكة المتحدة بسبب مخاوفهم عقب فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون بالانتخابات العامة.

ووفقًا للموقع البريطاني، كان رئيس جمعية خيرية إسلامية من بين هؤلاء الذين قرروا مغادرة بريطانيا، والذي أكد أنه خائف على حياته الشخصية ومستقبل أطفاله.

وقال منصور علي، الذي يرأس جمعية "بركة" للمساعدات الخيرية في مانشستر: "أنا خائف على سلامتي الشخصية، وقلق على مستقبل أطفالي"، مضيفا أن عائلته وافقت على الانتقال إلى مكان آمن عن بريطانيا.

يأتي ذلك بعد اتهام رئيس الوزراء بالعنصرية والإسلاموفوبيا بعد عدد من التعليقات المثيرة للجدل التي أدلى بها سابقًا، بما في ذلك تصريحاته في مقال نشره عام 2005 والذي قال فيه إنه من الطبيعي أن يخشى المواطنون الإسلام.

كما انتقد جونسون المسلمات ووصف المنتقبات بـ"لصوص البنوك"، خلال مقال لصحيفة "تليجراف" العام الماضي.

وأكد "علي" أنه يخشى من أن يعيد بوريس جونسون أفكاره حول الإسلاموفوبيا مجددًا، مع فوزه حزبه الذي خفق في اقتلاع العنصرية منه.
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